Borda: Apoyo de Adepcoca a médicos devela que la derecha intenta corroer la democracia en Bolivia



03/01/2018 - 16:51:51

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, dijo el miércoles que el apoyo manifestado por un sector de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca) devela que la derecha opositora intenta corroer la democracia en Bolivia.



"No nos extraña la postura de sectores de la derecha que precisamente, a través de este movimiento está queriendo articular otras instancias (...), por eso el pueblo boliviano tiene que estar alerta frente a esta base de la derecha que intenta corroer en los cimientos de la democracia boliviana", dijo.



Los médicos del país acatan un paro nacional desde el 23 de noviembre en rechazo al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto, y al artículo 205 del nuevo Código Penal referido a la mala práctica profesional, que supuestamente criminaliza la actividad de los galenos.



Este miércoles el dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, informó que su sector decidió en reunión de directorio "respaldar a los médicos que se encuentran movilizados".



Gutiérrez advirtió que Adepcoca no descarta un bloqueo de caminos y salir a las calles en apoyo a los médicos.



Frente a esa declaraciones, el diputado del MAS dijo que sectores de la oposición usan el conflicto médico para "generar inestabilidad política y económica en el país, lo cual muestra afanes políticos porque Adepcoca no tiene, de manera objetiva observaciones al Código, sino que solo están intentando priorizar intereses políticos".