Diputado del MAS: Rechazó de médicos a preacuerdo busca desestabilizar al Gobierno



03/01/2018 - 16:42:45

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, afirmó el miércoles que el rechazo al preacuerdo firmado entre el Ejecutivo y los médicos del país es incoherente y demuestra que el sector movilizado sólo busca desestabilizar al Gobierno.



"La determinación asumida no es coherente, es hasta ilógico, lo que desnuda que algunos médicos no tienen la intención de luchar por su gremio, sino que buscan más intereses políticos, además de generar desestabilidad en el Gobierno", dijo.



El legislador consideró que, ante el paro médico que lleva más de 40 días, el Gobierno debería ser más "drástico" al aplicar la Ley General del Trabajo para reemplazar a aquellos galenos que abandonaron a los pacientes en los centros públicos de salud.



"Creo que ese debería ser el norte que debería aplicar el Gobierno", señaló.



Los médicos rechazan la aprobación del artículo 205 del nuevo Código Penal, referido a la negligencia médica, y el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud público y privado, creada por decreto.



Por su parte, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, en una entrevista con radio Panamericana, dijo que ese conflicto está marcado por la "intransigencia" de un sector que firma acuerdos y luego no los cumple.



"Durante el tratamiento en detalle del Código en la Asamblea Legislativa el artículo 205 ha sido redactado con puño y letra por el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, y de los departamentales, quienes establecieron algunas regulaciones en cuatro ejes centrales que fueron implementados plenamente en el artículo (...); además en otras ocasiones el sector suscribió acuerdos con el Legislativo y el Ejecutivo, pero luego borraron con el codo lo que escribieron con la mano", explicó.