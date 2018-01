Estas son las 20 cosas que deberías evitar en este 2018



03/01/2018 - 16:35:26

Infobae.- Mantente alejado de los siguientes lugares, personas y situaciones para disfrutar de doce meses repletos de LOLs y libres de WTFs.



1. Personas que repetidamente te dicen que "se van a hacer veganas" a pesar de que se comen su propio peso en jamón cada semana y tienen descargada la app de Burger King en el móvil.



2. Personas que hablan con entusiasmo sobre la era de posverdad en la que vivimos, pero en realidad solo han visto un trozo de HyperNormalisation porque era demasiado largo o porque prefirieron ver Operación Triunfo.



3. Las zonas VIP de los clubes. Querido relaciones públicas que cree que todavía estamos en los 90: ¡el mundo ha avanzado!



4. Personas que deciden drásticamente dejar de beber durante un mes, pero hablan tanto sobre ello que todo el que les rodea tiene que volverse alcohólico para poder aguantarles.



5. Las cafeterías post-hipster de todo el mundo que anuncian sándwiches fusión personalizados y cafés selectos. No es por nada pero, ¿cuánto arte hace falta tener para preparar un bocata y encender una cafetera?



6. Fiestas secretas en almacenes. Tan clandestinas, de hecho, que… Bueno, el lugar, la fecha, el precio de la entrada y los DJs que van a pinchar se publicitan con semanas de antelación en las redes sociales.



7. Los amigos de la infancia que vienen a visitarte el fin de semana a la gran ciudad donde vives y te dan la chapa para que les lleves de compras a la típica calle comercial donde pueden encontrar las mismas tiendas que en sus propias ciudades.



8. Las personas que no paran de hablar en Facebook sobre cuánto apoyan los derechos de los trabajadores y los salarios dignos para todos, y luego tienen como rutina pedir la cena por apps de mensajería y volver a casa en Uber. ¡Muy mal!



9. Esa calle por la que ya no puedes pasar sin tropezarte con hordas de adolescentes cargados de pasta haciendo cola ansiosamente para entrar en la fiesta de inauguración de una tienda.



10. Personas que de pronto anuncian a los cuatro vientos que los tubérculos son su vegetal favorito después de que su entusiasmo previo (frecuentemente subido a Instagram) por el kale y la coliflor se haya marchitado.



11. Personas que se preguntan sin parar si deberían marcharse a vivir a Berlín porque dan por hecho que pueden conseguir un apartamento inmenso por 200 euros al mes. Esto… Perdona, pero eso pasaba hace diez años.



12. Eventos exclusivos a los que solo puede accederse con entrada y en los que un elenco de "destacadas influencers" se dedican (probablemente) a debatir sobre "el futuro del contouring".



13. Personas que se suben a un almohadón metafórico mientras te dicen que necesitan estar en un "espacio seguro". ¿Qué pasó con aquello de caminar por el lado salvaje?



14. Personas que todavía están decididas a convencerte de que el álbum en solitario de Harry Styles es "realmente muy bueno… no, en serio… lo ha clavado…", (etc.), a pesar de no darse cuenta de que te estás tapando los oídos con los dedos.



15. Cafeterías de yogur helado: un concepto de centro comercial construido en torno a culturas vivas, que aun así insinúa cierta muerte cultural.



16. Personas que afirman haber descubierto un mercadillo increíble, que nadie conoce, repleto de maravillosas prendas vintage de firmas de lujo, rarezas en vinilo y muebles fabulosos. Pero cuando tú vas, hay al menos otras 2.000 personas rebuscando entre una melancólica serie de prendas desechadas de Ted Baker, álbumes recopilatorios de éxitos rayados y estantes de madera de pino llenos de muescas.



17. Personas que pomposamente insisten en pinchar únicamente con vinilos, cuando todos sabemos que es mucho más fácil meter unas cuantas canciones en un USB e ignorar por completo el concepto de mezclar.



18. Esas fotos no demasiado eclécticas de jóvenes reyes del "street style" normalmente realizadas en el mismo sitio y en las que parece que todo el mundo lleva las mismas tres prendas de ropa compradas en las mismas tres cadenas de tiendas.



19. Personas que temporalmente olvidan que son "absolutamente intolerantes al trigo" cada vez que compran un paquete de donuts rellenos de mermelada.



20. Personas que te confirman con excesivo entusiasmo que te enviarán por email un PDF de 10 páginas con un mood board en menos de una hora… Cuando todo lo que les habías preguntado era: "¿Qué tal estás hoy?".