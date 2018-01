Evo: Empresarios no políticos ven futuro

03/01/2018 - 08:19:36

Correo del Sur.- El presidente Evo Morales afirmó ayer que los empresarios que no son políticos están convencidos de que tienen mucho futuro en el país.



"Es un trabajo conjunto, y ahora ya están convencidos, empresarios que no son políticos están convencidos de que tienen mucho futuro, Bolivia es un modelo de país", aseguró.



Según Morales, los empresarios destacan la estabilidad del país y están invirtiendo. "Los empresarios que realmente hacen empresa, bienvenidos, están generando nuevas fuentes de trabajo, el último empresario cochabambino que está en Santa Cruz, que va a hacer su industria de hierro, que me dice en voz baja: "lo que nunca había en la historia de Bolivia, ahora se puede creer, por eso estoy invirtiendo $us 150 millones en industria del hierro"", enfatizó.



Aseguró también que varios empresarios lo han invitado a inaugurar sus industrias y comprometió acompañamiento.



Invitó a quienes llevaron su dinero a los paraísos fiscales a retornar sus capitales en inversiones.



http://correodelsur.com/politica/20180103_evo-empresarios-no-politicos-ven-futuro.html