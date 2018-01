Ven que falta de planificación llevó al revés a estatal Quipus



El Deber.- Expertos ven que una mala planificación y estrategias pasaron factura a la estatal Quipus que recientemente, a través del titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, anunció que desde este año dejará de producir celulares debido a que es difícil competir con los dispositivos provenientes de China y Corea.



“Para la producción de teléfonos celulares se necesitan dos factores, tecnología de alto nivel, y personal técnico capacitado, lamentablemente Bolivia carece de ambos factores”, expresó el economista Marcelo Núñez.



Para el presidente del Colegio de Economista de Santa Cruz, Jorge Akamine, el mercado mundial de celulares es altamente competitivo y de grandes inversiones en investigación y desarrollo. En el caso de Quipus, la decisión de no fabricar más teléfonos en 2018 es una medida acertada a pesar que se la tomó un poco tarde. “Lo que queda es intentar recuperar la inversión lo antes posible, para no incurrir en daño económico al Estado”, puntualizó.



A decir de Jorge López, CEO de Jalasoft, Quipus cometió dos errores: tener la ambición de querer elaborar un producto y no tener toda la tecnología para hacerlo, y tratar de ensamblar en Bolivia, donde no existen las condiciones económicas para esto, ya que se paga el 45% de impuestos sobre la importación de insumos.



López indicó que además la empresa estatal tiene una visión local. “El mercado nacional es pequeño (alrededor de seis millones de celulares) como para invertir en una fábrica”, señaló.



“Creo que una empresa donde hay que ponerle mucho énfasis en una visión tecnológica y de sostenibilidad de ventas, tiene que ser Quipus. Está claro de lo que se trata es entrar al mercado y competir”, sostuvo el exministro de Economía, Luis Arce, en una entrevista en agosto de 2017.



Según un informe brindado en mayo de 2017 por Freddy Murillo, entonces gerente de Quipus, la firma en dos años solo logró generar un resultado neto de Bs 5,2 millones, es decir, el 1% de utilidad con respecto a lo invertido en ella.

EL DEBER se comunicó con el ministro Rojas para hablar sobre el tema, pero este manifestó que está elaborando informes y no hablará hasta la próxima semana.



