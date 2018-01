YPFB licita por tercera vez la certificación de reservas



03/01/2018 - 08:10:00

El País.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) volvió a lanzar por tercera vez la licitación para cuantificar y certificar las reservas hidrocarburíferas del país a 31 de diciembre de 2017. La estimación de plazos indica que a mediados de este 2018 ya se podrían tener resultados si bien existe la posibilidad de que el proceso vuelva a declararse desierto, como en las dos anteriores ocasiones y de esa manera se proceda a la contratación directa de una consultora internacional para hacer el trabajo.



La tercera licitación se lanzó el 24 de diciembre y se publicó después en la web institucional de Yacimientos. El plazo para presentar propuestas es de un mes, concluyendo el 24 de enero. La reunión de aclaración se ha fijado para el 9 de enero, momento en el que se suele aclarar si existen nuevos proponentes interesados en adjudicarse la licitación que, paradójicamente, no tiene precio referencial, situación que ha hecho que en las dos licitaciones anteriores se hayan hecho ofertas de lo más variadas.



El 9 de febrero se conocerían los resultados del proceso de contratación. Si se declara desierta se procedería a la adjudicación directa mientras que si se adjudica a alguno de los proponentes el contrato podría firmarse en el plazo máximo de un mes. La consultoría tiene un plazo de 104 días calendario, en ese tiempo Yacimientos debe entregar toda la información referida a los campos en operación en el país para que la consultora valide y sistematice para posteriormente proceda a la certificación. No se trata de un trabajo de campo, sino de despacho.



Si todo sucede de acuerdo a lo previsto, a mitad del mes de junio se evacuarían los resultados de la certificación de reservas, un instrumento de planificación básico tanto para las agencias de calificación de riesgos como para los mercados internacionales con los que últimamente se mueve el país, pero sobre todo para que el Gobierno acabe de tomar las decisiones demoradas sobre industrialización y utilización del gas en Bolivia.



Dos fracasos



En 2019 finaliza el contrato de exportación de gas (GSA por sus siglas en inglés) con Brasil que hasta la fecha contempla la exportación de hasta 30,5 millones de metros cúbicos de gas al día. Para entonces seguirá vigente el contrato de exportación a la Argentina, que seguirá incrementándose hasta los 27 millones de metros cúbicos que se tienen que alcanzar tres años antes de su vencimiento en 2027. Actualmente van casi 20 en invierno. Mientras tanto, también seguirá creciendo la demanda interna de gas natural, que a la mayor demanda familiar y de uso particular en vehículos producto de las mejoras de la calidad de vida, se suman también una serie de proyectos de industrialización, como los de la urea, que consumen cierta parte del poder calorífico.



La certificación de reservas permitirá tomar decisiones en los diferentes sentidos. Si bien el Gobierno nacional no tiene dudas sobre que el resultado será positivo los actores e inversores externos requieren de una certeza que, paradójicamente, da otro actor externo. El vicepresidente Álvaro García Linera anunció en junio del pasado año que las empresas ya estaban contratadas cuando ni siquiera el directorio de Yacimientos había aprobado la licitación que, después de dos intentos, sigue sin dar frutos.



Cuestión de confianza o de fe

En 2003, cuando se desencadenó la guerra del gas por la pretendida exportación del combustible hacia Estados Unidos por puertos chilenos, las certificadoras (y sobre todo los actores del negocio) habían estimado reservas por encima de los 60 trillones pies cúbicos.



Cuando las reservas se sinceraron en 2009 se conoció un volumen de 9,9 trillones de pies cúbicos, que aun así situaban a Bolivia como uno de los países mejor dotados de la región. En 2013, cuando se repitió el estudio luego de algunos buenos resultados, se conoció que las reservas alcanzaron los 10,45 trillones de pies cúbicos, de modo que se había logrado reponer lo consumido y aumentado ligeramente.

Sánchez ha comprometido lo mismo para la próxima certificación, si bien eso lo deberá decir la consultora. La tasa de consumo por exportación y gasto en el mercado interno se estima en los 0,6 y 0,7 trillones de pies cúbicos al año, lo que supone que en estos últimos cuatro años se deberían haber gastado alrededor de dos trillones de pies cúbicos.



