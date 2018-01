Colapsa la atención en las oficinas de UNIVida por fallas en el sistema



03/01/2018 - 08:08:17

Los Tiempos.- La atención en la oficina regional Cochabamba de la empresa UNIVida colapsó ayer por una falla en el sistema, informaron usuarios que se apersonaron a las instalaciones ubicadas en la avenida Pando para adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018.



En una visita que realizó este medio a las instalaciones de UNIVida, se constató que los usuarios esperaron un promedio de 45 minutos para ser atendidos.



Los ciudadanos consultados aseguraron que fueron derivados por personal de los puntos fijos de venta y entidades financieras que no contaban con el sistema electrónico habilitado para vender nuevos seguros.



Este medio intentó conversar con la gerente regional de UNIVida, Kerim Larrea; sin embargo, personal de la empresa informó que no atendería al equipo de prensa que se apersonó ayer hasta su oficina.



Al respecto, un usuario que vive en inmediaciones del Puente Quillacollo informó que intentó comprar un seguro desde el pasado viernes, sin embargo, las entidades financieras y quioscos que visitó no tenían sistema.



“He ido al Banco Unión, he ido después la Banco Fie y después al Banco Económico, he ido a los tres, ninguno tiene sistema, el día sábado y tampoco hoy día”, explicó.



Asimismo, Fabián Sandoval, vecino de La Chimba, indicó que se trasladó hasta las oficinas de UNIVida para comprar la roseta del SOAT 2018. “He preguntado en un quiosco, me dijeron que como es la primera vez que me van a dar el SOAT tengo que venir a la central. El sábado hice la consulta, me dijeron que no me podían atender en el quiosco”, precisó Sandoval.



Mientras tanto, Efraín García, usuario de Cala Cala, explicó que esperó más de una hora para ser atendido en las oficinas centrales de Univida para realizar el cambio del seguro de movilidad particular a taxi.



“En el puesto de la avenida y Libertador y Juan de La Rosa me dijeron que no tenían ordenador ni sistema ni nada”, afirmó García.



La venta de SOAT 2018 se inició el pasado 14 de diciembre de 2017. El gerente general de UNIVida informó ayer que se vendieron 665 mil pólizas hasta el momento, lo que representa sólo el 40 por ciento del parque automotor.



En los primeros días de venta se registró escasa afluencia de usuarios a los puntos habilitados para adquirir el seguro. El SOAT 2018 rige desde las cero horas del 1 de enero, tomando en cuenta que su venta comenzó el 14 de diciembre.







CONTROLAN SOAT 2018 DE FORMA MANUAL



El director de la unidad operativa de Tránsito de Cochabamba, Gonzalo García, informó ayer que el personal controla la portación del SOAT 2018 de forma manual, ya que la empresa UNIVida no entregó las pistolas electrónicas comprometidas para los operativos de supervisión.



“No tenemos nada y trabajamos pidiendo los recibos de pago del banco”, explicó Matos.



El pasado 15 de diciembre, el gerente general, Jaime Bravo, informó que la empresa estatal dataría de pistolas electrónicas y otros sistemas para que la policía controle las rosetas electrónicas.



