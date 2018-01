Seguro Agrario abre gestión sin dominio de uso de indemnizaciones



El Diario.- Sin evaluación previa del destino y uso de las indemnizaciones otorgadas a los pequeños productores agrícolas, por daños naturales en cuatro años anteriores, el Instituto del Seguro Agrario (INSA) erogó el año pasado 24.5 millones de bolivianos, pese a lo cual al presente se está abriendo una nueva gestión, con el argumento de que se carecen de fondos para cumplir la tarea evaluatoria, que en los casos del manejo de recursos fiscales son fundamentales.



El personal del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA) explicó que no cuenta con los recursos necesarios para evaluar la sensibilidad ni el impacto de los fondos otorgados a los sectores productivos agrícolas, por concepto de pérdida de cultivos a causa del cambio climático en Bolivia.



El INSA, como dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, comenzó a trabajar en Bolivia en julio de 2012 y luego de más de cinco años no cuenta con una evaluación cualitativa sobre los resultados obtenidos de todo este período.



SEMINARIO



Funcionarios de la entidad estatal sostuvieron que el Tesoro no asigna fondos para este tipo de mediciones, no obstante de lo cual, se dio a conocer una evaluación en octubre pasado, en oportunidad de un seminario al cual asistieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay, para conocer la estrategia de acción de la entidad pública del país.



Liliana Miranda, de la Dirección de Planificación de dicha cartera de Estado del vecino país, participó del mismo junto a otros colegas paraguayos.



En la ocasión, se analizó, asimismo, las metodologías de administración de la entidad pública para focalizar adecuadamente los cultivos afectados. Hasta el presente, los reportes periódicos de la entidad explican solamente los temas cuantitativos (desembolsos y hectáreas afectadas), sin informar a los medios de comunicación de las mediciones de impacto que se habrían realizado, con el propósito de establecer la eficiencia del programa gubernamental.



DEBILIDADES



El análisis FODA del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 reconoció que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene personal con bajos niveles de conocimiento técnico y tampoco cuenta capacidades internas, que le permitan desplegar iniciativas de desarrollo institucional.



Entre otras debilidades, el documento que se encuentra en la página web de la entidad estatal admite también que “la ejecución de proyectos productivos no han estado orientados en base a indicadores de efecto e impacto sectorial”. Tampoco se abrió el portal de lNSA, para conocer datos sobre su trabajo, por lo que este permanece en situación, por lo menos incierta.



INDEMNIZACIONES



El director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Erick Murillo, informó que en 2017 se entregó más de 24,5 millones de bolivianos de indemnización a más de 28.000 productores del país por la pérdida de 24.000 hectáreas de cultivos afectados por los desastres naturales. Detalló que este año se entregó 6,9 millones de bolivianos de indemnización a productores de Potosí, 4,7 millones de La Paz, 4,5 millones de Oruro, 3 millones de Cochabamba, 4,2 millones de Chuquisaca y un millón a productores de Tarija y Santa Cruz.



DATOS



El INSA implementa el modelo de Seguro Agrario denominado “Pirwa”, que está dirigido a las familias de pequeños productores en todo el país. Su tarea es proteger los cultivos de papa, haba, maíz, trigo, quinua, avena, cebada, frejol y alfalfa.



Cada familia productora puede asegurar hasta tres hectáreas de cultivos y en caso de pérdida por helada, granizo, sequía o inundación, el INSA indemniza con 1.000 bolivianos por hectárea perdida.



