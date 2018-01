García asegura que no será candidato a la Vicepresidencia por más que sea ratificado por los movimientos sociales

03/01/2018 - 07:42:43

La Razón.- Álvaro García Linera confirmó la noche de este martes que no será candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Vicepresidencia del Estado en 2019, por más que sea ratificado como tal por los movimientos sociales.



"¡Álvaro no va!", sostuvo el segundo Mandatario en el programa Hora 23 de la red Bolivisión donde explicó que "Álvaro es una persona que ha dedicado desde los 17 años su vida por los movimientos sociales (...) y siempre voy a estar en el escenario de lucha que hoy es el de las ideas. Álvaro se ve peleando ahí, creando cuadros, dando conferencias, escribiendo libros, formando gente porque ahí estamos presentando debilidades", sostuvo.



Calculó que en 2019 será elegido el nombre de quien acompañará al presidente Evo Morales en las elecciones generales de ese año y advirtió que el perfil del futuro candidato debe contener un principio fundamental: que jamás tenga el deseo de ser Presidente. "Es la clave del éxito", dijo.



En diciembre pasado, García ratificó su decisión de no ser candidato, aunque dirigentes de las organizaciones sociales anunciaron, días antes del lanzamiento de la candidatura de Morales en Cochabamba, el 16 de diciembre, que esa determinación será evaluada y que sí se decide la continuidad del Vicepresidente éste deberá acatar el dictamen.



"Bolivia tiene que ser gobernada por indígenas todavía por un tiempo más", remarcó García en el programa nocturno. Advirtió que la labor de Vicepresidente implica una tarea esforzada desde coordinar con los ministerios, con el Legislativo. "Es una persona que tiene que moverse en distintas dimensiones, es la única persona que se mueve entre dos poderes".



En diciembre de 2016, García anunció en exclusiva a La Razón su decisión de no ser más candidato a la Vicepresidencia. "En verdad ya he tomado una decisión… No volver a postularme, es una decisión personal...", dijo durante una entrevista para el suplemento Animal Político.



García dijo la noche del martes que el nuevo candidato a la Vicepresidencia tendrá que ser elegido por Morales.



