Regiones presionan para tratar ya Ley del 45% a sus parlamentarios



03/01/2018 - 07:39:30

El País.- Las instituciones cívicas, organizaciones sociales y autoridades públicas de los municipios productores de hidrocarburos de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz determinaron exigir a sus parlamentarios para que después del receso legislativo se trate el proyecto de Ley del 45 por ciento en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).



Esta determinación la dio a conocer el presidente del Comité Cívico de Entre Ríos, Eduardo Fernández, quien manifestó que las instituciones de cada uno de los municipios y de los departamentos productores de hidrocarburos, determinaron exigir a sus parlamentarios el tratamiento del proyecto de ley en este mes de enero.



Para ese objetivo el Comité Impulsor del proyecto de ley conformado por las autoridades y las instituciones de los municipios de Entre Ríos, Bermejo y Padcaya, convocaron a una reunión de emergencia para la próxima semana, con el objetivo de tratar el tema junto a sus parlamentarios en la región y posteriormente a nivel nacional.



El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y alcalde del municipio de Cabezas, Rodolfo Vallejos, señaló que similar determinación asumieron en su región de exigir a sus parlamentarios que agilicen el tratamiento de la ley para su respectiva aprobación.



La autoridad municipal de Cabezas señaló que la demanda, de exigir un 45 por ciento de regalías al Gobierno Nacional para los municipios productores de hidrocarburos, ya no es solo de Tarija sino de varios municipios del país.



La Cámara de Diputados ALDT, tiene previsto en este mes de enero, después del receso legislativo, analizar y debatir el proyecto de ley del 45 por ciento que presentaron las autoridades, instituciones y sectores sociales de los municipios de Bermejo, Entre Ríos y Padcaya, para exigir la redistribución de regalías en beneficio de las regiones productoras de hidrocarburos de todo el país.



Esta determinación de la Cámara Baja la dio a conocer el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el departamento de Tarija, Lino Cárdenas, hace un par de semanas, quien señaló que los diputados trataran el tema, ante el pedido de las autoridades regionales de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.



El parlamentario manifestó que el documento de proyecto de ley deberá ser abordado en la ALPB, para determinar si la demanda de los municipios de Tarija, de exigir una posible redistribución de las regalías es viable o finalmente rechazado.



Cabe recordar que el proyecto de ley que fue presentado oficialmente a la Secretaría de la Cámara de Diputados en la ciudad de La Paz hace dos meses busca la modificación de la Ley Nº 3038 que hace referencia al 45 por ciento de regalías que recibe la Región Autónoma del Chaco.

La propuesta es que cada región productora de gas reciba el 45 por ciento de lo que produce cada territorio. El planteamiento nació en Bermejo, pero ha ganado aceptación en Entre Ríos, Padcaya, Yunchará, Uriondo y otros municipios de Chuquisaca y Santa Cruz.



En caso que el proyecto de ley no sea tomado en cuenta en la ALPB las autoridades municipales, instituciones y organizaciones de los municipios de Entre Ríos, Padcaya y Bermejo, determinaron hacer cumplir la resolución que emitieron la instituciones en ampliado el 25 de agosto del 2017 en la provincia O´Connor, de no permitir el ingreso de empresas petroleras a sus territorios hasta que ALPB, inicie el análisis del proyecto de ley que plantean modificar la asignación de las regalías.



http://elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/277837-regiones-presionan-para-tratar-ya-ley-del-45-a-sus-parlamentarios