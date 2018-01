Constructores proyectan decrecimiento al cerrar la gestión 2017



03/01/2018 - 07:37:44

Los Tiempos.- Con 25 años de inversión y trabajo, Magaly Villalba convirtió su ferretería en la avenida Circunvalación en una agencia de distribución de cemento. El crecimiento de la construcción desde 2010 y su habilidad para el comercio, le permitieron expandir su agencia hasta contratar a tres empleados, explica.



Sin embargo, desde junio pasado empezó a perder clientes y los que mantuvo dejaron de comprar las cantidades habituales. A fines de 2016 vendía hasta 400 bolsas de cemento por mes, pero la cifra bajó a la mitad en diciembre de 2017.



“Por primera vez en 10 años hemos bajado las ventas. Hemos comenzado a sentir la caída hace tres años, pero este 2017 es el que más ha bajado las ventas y el movimiento”, explica Villalba.



Para el gerente general de la Cámara de la Construcción (Cadecocruz), Javier Arze, éstas son algunas de las consecuencias del declive de la construcción.



Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el rubro de la construcción nacional cerró el segundo trimestre de 2017 con -0,73 por ciento, lo que representa el primer comportamiento negativo en los últimos ocho años.



Arze es aún más lapidario: “Nuestro Centro de Estudios Económicos de Desarrollo proyecta un cierre de -1,30 o -1,29 por ciento, es decir decrecimiento. Vamos a cerrar en negativo porque no se han tomado medidas para resolver la situación”, explica.



Además, refiere que existen muchas obras paralizadas en todo el país, y añade que entre las principales factores que provocan el comportamiento se halla la falta de pago de las planillas de las construcciones por períodos de hasta seis meses registradas en alcaldías y gobernaciones.



Por otra parte, Arze señala que la baja ejecución presupuestaria de inversión pública por debajo del 80 por ciento proyectada para este 2017 agrava el panorama.



Según datos del INE, en 2011 y 2012 hubo un crecimiento del 8 por ciento para la construcción, y de 10,6 en 2013, la cifra más alta de los últimos años, pero en 2014 y 2015 hubo una caída hasta 7,8 y 5,4 por ciento respectivamente.



El pasado viernes, el ministro de Economía, Mario Guillén, explicó que el Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre creció en 3,82 por ciento, y reportó que la construcción creció en 5,4 por ciento.



Hasta octubre de 2017, los empresarios de la construcción proyectaban un cierre de gestión con al menos 8 por ciento, pero Arze considera que son proyecciones optimistas. “En este momento hay un gran número de obras paralizadas porque no hay plata”, afirma Arze. Asimismo, atribuye el desempeño negativo a la falta de participación del sector privado en los grandes proyectos licitados por el Gobierno central.



“El 48 por ciento de este presupuesto está en 52 obras, es decir son 52 obras que tienen esos contratos, porque son obras muy grandes y normalmente todas son extranjeras”, agrega Arze.



Este medio envió dos cuestionarios a las principales empresas fabricantes de cemento del país. Sin embargo, sólo obtuvo respuesta de Soboce, cuyo vocero, José Luis Orbegoso, explica que en 2017 la empresa tuvo resultados positivos similares a los de 2016.



“De acuerdo a nuestras estimaciones, la demanda de cemento podría alcanzar el mismo nivel con relación a 2016, es decir, no se registraría crecimiento”, indica Orbegoso.



Finalmente, Arze considera que no existe voluntad política del Gobierno para reaccionar a las advertencias de la construcción y adelanta que si no se toman medidas para revertir el panorama, 2018 repetirá la caída proyectada para el cierre de esta gestión.



DATOS



Cemento baja promedio de Bs 2 en tres meses. Las tres principales marcas de cemento del país reportaron una disminución de 2 bolivianos desde octubre pasado. Actualmente la bolsa se comercializa en un promedio de 55 bolivianos frente a los 52 registrado en octubre, según constató este medio durante un recorrido por siete comercios de Cochabamba.



Precio del yeso y fierro se mantiene estable. La bolsa de un quintal de yeso se ofrece en un promedio de 7 bolivianos. Mientras tanto, la tonelada de fierro se comercializa a un promedio de 900 dólares.







TESTIMONIOS



"Se sigue construyendo, hay un pico de subida y ahora es la bajada y hasta donde se ha subido tres años". Rafael Sainz. Presidente Colegio de Arquitectos de Cochabamba



"Mis clientes dicen que ya no hay construcción y las que habían han tenido que parar, ya buscan trabajo". Roxana Torrejón. Comerciante



"La esperanza es que en el nuevo año se ejecute mayor inversión pública que dinamice el sector de la construcción y el mercado del cemento". José Luis Orbegoso. Vocero Soboce







CADECOCRUZ HACE TRES PROPUESTAS AL SECTOR



La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), a través de un comunicado, propone tres acciones concretas para combatir la caída del sector constructor nacional que registró una caída del 0,73 por ciento al segundo trimestre de 2017, y que, de continuar la tendencia, podría alcanzar el -1,30.



En primer lugar, se propone establecer una planilla de avance de obra que permita descontar recursos ante las entidades financieras, generando liquidez a las empresas para evitar la paralización de obras.



En segundo lugar, la Cadecocruz propone que las empresas extrajeras que se presenten a licitaciones públicas se asocien con firmas nacionales con un monto de al menos el 30 por ciento de la obra. Con ello se pretende generar participación de las empresas nacionales que pueden reinvertir en el país.



Finalmente, que las empresas pongan como garantía una póliza de seguros, además de una boleta de garantía para la adjudicación de obras públicas.







COMERCIANTES REPORTAN CAÍDAS EN III TRIMESTRE



Los comerciantes de siete ferreterías de Cochabamba coincidieron por separado al señalar que la venta de los insumos básicos para la construcción cayó a partir de junio. Asimismo, indicaron que las ventas se agravaron desde octubre y mantienen un panorama poco alentador para 2018.



A pesar de la caída del costo del cemento, en torno a los 2 bolivianos, no se logra alcanzar las ventas de años anteriores.



“Antes vendíamos unas 100 bolsas de cemento en una semana ahora las 100 bolsas vendemos en dos o tres semanas”, indicó Celia Gutiérrez, comerciante de la zona de Queru Queru.



Por su parte, Luis Aguilar, comerciante de insumos para la construcción de la avenida Circunvalación, señaló que las ventas del hierro cayeron desde octubre en su comercio, a pesar de ser un material básico. “Dicen que ya no se construye”, afirmó.



Los vendedores consultados explicaron que deben ofrecer descuentos para atraer a sus clientes.



http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180103/constructores-proyectan-decrecimiento-al-cerrar-gestion-2017