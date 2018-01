Colectivos alistan movilizaciones y la bandera más larga de Bolivia



Página Siete.- Las plataformas ciudadanas alistan movilizaciones y “la bandera más grande” en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que beneficia al presidente Evo Morales. También anuncian alianzas, foros y recolección de firmas en contra de ese veredicto.





Distintos colectivos ciudadanos planean para el año que comienza “nuevas estrategias” en contra del veredicto del TCP, el cual permite al jefe de Estado ser candidato de por vida.





Por un lado, quienes integran las plataformas de El Alto, afirman que el jueves expondrán la “marea tricolor”, como rechazo a la sentencia referida. “Vamos a recibir la bandera más grande de Bolivia para protestar en contra del fallo del TCP; por otro lado no vamos a bajar los brazos para poder derrotar al Gobierno y que dé un paso al costado en la decisión de repostular al Presidente”, dijo el activista Franz Tórrez.





Desde el colectivo juvenil Me Comprometo se anunció que sus integrantes trabajan en acciones para denunciar la ruptura del orden constitucional, la criminalización del sector profesional y la persecución política en contra de los opositores.





“Continuaremos con las medidas de presión hasta que se revierta tanto la criminalización del sector profesional como el fallo anticonstitucional del antiguo TCP”, dijo el representante José Manuel Ormachea.





Los integrantes de las plataformas de El Alto como Me Comprometo coinciden en indicar que el siguiente paso en su lucha es apelar a organismos del exterior.



“Denunciar ante la comunidad internacional que en Bolivia se ha roto el orden constitucional para que se proceda a sancionar al Gobierno como medida de presión”, aseguró Ormachea.





La plataforma Revolución Juvenil Boliviana planea establecer alianzas en todo el país con agrupaciones ciudadanas, así como un comité permanente de movilización.





“Lo que se pretende es generar indignación en la población acerca del fallo del TCP; también que los jóvenes sean los actores principales de las movilizaciones en esta gestión”, sostuvo el activista Jhonn Rojas.





Además, los miembros de ese colectivo prevén organizar foros en colegios y universidades con el fin de incidir en la ciudadanía. Anuncian que convocarán a autoridades para debatir.





Guillermo Mariaca, representante del Movimiento Ciudadano, afirmó que la organización de la que forma parte trabajará en su consolidación a nivel nacional, como fuerza en contra de las medidas autoritarias del Ejecutivo.





“No solamente porque es una manera de consolidar nuestra presencia en el escenario político, sino sobre todo porque el Movimiento Ciudadano considera que el país necesita un factor, una fuerza que exprese el rechazo que se tiene a las iniciativas autoritarias del Gobierno”, afirmó Mariaca.



Activista: “Queremos recuperar la democracia”



Lorena Rojas Paz / La Paz





Los integrantes de las plataformas ciudadanas de El Alto afirman que buscan recuperar el sistema democrático y el Estado de Derecho. Agregan que este 2018 no bajarán los brazos hasta “derrotar” al Gobierno en lo que hace al tema de la reelección.





“Queremos recuperar la democracia y recuperar el Estado de Derecho, por lo que estamos recolectando miles de firmas”, aseguró el activista Franz Tórrez.





Además de las rúbricas, entre las medidas que planean las plataformas de El Alto está la exposición de la bandera más larga del país. “La marea tricolor es una bandera muy grande que está llegando a La Paz que va a estar además en El Alto”, manifestó Tórrez.





El agitador también indicó que los activistas ciudadanos de la urbe alteña recolectan las firmas para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó al presidente Evo Morales como candidato de por vida.





Está previsto que para mañana se lleve adelante la exposición de la bandera más larga. “La marea tricolor irá moviéndose por otros departamentos así como con las firmas para poder llevar esta denuncia ante la OEA, para que ellos nos den la opinión sobre el fallo del TCP”, explicó el activista.



