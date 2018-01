Dos visitas nocturnas a Tiwanaku



03/01/2018 - 07:27:39

El Diario.- El Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku (Ciaaat) programó dos primeras visitas nocturnas el 3 y 10 de enero para que los turistas puedan apreciar los templos de Kalasasaya, el templete Subterráneo y las primeras plataformas del sector noroeste de la Pirámide de Akapana iluminadas de manera singular.



Se trata de una nueva oferta turística que el Ciaaat está ofreciendo desde diciembre de 2017, con el propósito de impulsar el turismo en el sitio arqueológico.



El director general ejecutivo de Ciaaat, Julio Condori Amaru, informó a EL DIARIO que la iluminación de las piezas arqueológicas se realizaron con luces leads que no dañen a las esculturas y que permitan a los visitantes apreciar detalles que durante el día, con la luz natural, no están a la vista.



“Decidimos hacer la iluminación del sitio arqueológico, pues la Embajada de la India donó 31.130.000 dólares el año 2016, lo cual nos permitió ejecutar el proyecto de iluminación en el curso de 2017. Para ejecutar este proyecto se ha trabajado en diferentes aspectos”, dijo.



Indicó que las luces permiten a los turistas apreciar algunos detalles referidos a los rasgos y elementos patrimoniales, como el tipo de traslado, la tecnología de construcción y acabado, entre otros.



De acuerdo con la explicación de Condori, existen tres tipos de iluminación: la vial (por donde transitarán las personas), arquitectónica (será muy tenue hacia la arquitectura de abajo con un ángulo de hasta 45 grados) y, finalmente, de las esculturas.



La instalación del cableado para el iluminado de las piezas es subterránea, para ello, junto al equipo de expertos, la Ciaaat realizó excavaciones de 50 centímetros con un ancho de 10 centímetros, en cada caso.



En esta primera fase se tienen iluminadon los templos de Kalasasaya (esculturas Fraile, Ponce y Puerta del Sol), Templete Semisubterráneo (escultura Barbado y dos pequeñas estelas) y las primeras plataformas del sector noreste de la Pirámide de Akapana. Asimismo, el acceso al Museo Cerámico y la Sala del Monolito Bennett del Museo Lítico.



Visita



Debido a la temporada de lluvia, Ciaaat programó, en primera instancia, dos visitas nocturnas, para mañana, miércoles 3, y el 10 de enero. En abril se abrirá otro espacio para similar actividad.



El horario de visita es desde las 19.00 a las 23.00 horas.



El costo de ingreso será de Bs 10 para nacionales y Bs 50 (USD 7) para extranjeros. Por promoción, todos los niños ingresan gratuitamente a la visita nocturna.



Las movilidades partirán de la parada de teleférico Rojo (Jacha Kathu), zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, a partir de 17.00 a 19.30 horas. El costo de pasaje de ida es de Bs 15 y con el de retorno Bs 30. El número de contacto para reservas es 72529669.



APUNTES



- Se recomienda vestir ropa abrigada, zapatos cómodos, no tacos (para mujeres).



- También se puede llevar cámara fotográfica y linterna de mano.



- Por la temporada se debe portar ropa de lluvia.



- Las visitas serán los miércoles 3 y 10 de enero.



- El horario de visita es desde las 19.00 a 23.00 horas.



- El costo de ingreso de Bs 10 para nacionales y Bs 50 (USD 7) para extranjeros.



- Los niños no pagan.



- Las movilidades parten desde la estación “Jacha Kathu” del teleférico Rojo en la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto.



- Los buses parte a las 17.00 y 19.30 horas.



- El costo de pasaje de ida es de Bs 15 y el de retorno también Bs 15.