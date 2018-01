Asumen nuevos magistrados y Gobierno pide no hacer política

03/01/2018 - 07:25:49

Correo del Sur.- El presidente Evo Morales que confirmó su asistencia al acto en el hall del TSJ, posesionará a 52 magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, 26 titulares y 26 suplentes.



El Gobierno pidió a los nuevos magistrados que hoy serán posesionados en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no hacer política y aumentar las horas de trabajo ingresando a partir de las 7:00; mientras las autoridades electas, que hoy eligen a sus presidentes, proponen refuncionalizar los tribunales, tener mayor control de los jueces para evitar actos de corrupción.



El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, llegó horas antes a Sucre, se reunió con los magistrados y se mostró esperanzado en que se convertirán en los actores principales de la transformación judicial sobre la base de la experiencia, las “luces y sombras” de las autoridades salientes.



Arce sostuvo que durante estos seis años algunos magistrados salientes demostraron “actitudes políticas”, como el ex magistrado del TCP Gualberto Cusi, que a los pocos meses de ser posesionado habló de que leía sus fallos en coca con fines políticos. Cusi fue suspendido y cesado del cargo. No citó sin embargo, a otras autoridades procesadas y/o suspendidas.



“Nuestro respeto, consideración, fe y esperanza en estas autoridades electas para cumplir en esta segunda experiencia, lo que el pueblo espera que se corrijan los errores cometidos y construir una mejor justicia”, enfatizó.



Sugirió a las nuevas autoridades judiciales seguir la modalidad de trabajo del presidente Evo Morales que inicia sus labores a las 5:00 y pidió proponer un mecanismo legal para aumentar las horas de trabajo, “quizá desde las 7:00 y esperamos que la propuesta del Ministerio de Justicia sea leída y en el marco de la independencia sea considerada”.



REUNIÓN CON MINISTRO



El Ministro de Justicia, se reunió ayer de forma separada con los nuevos magistrados del TCP y del TSJ para establecer, dijo, los mecanismos de coordinación a partir de la posesión de las nuevas autoridades y los resultados de la Cumbre Judicial.



El magistrado Orlando Ceballos señaló que fueron convocados por el Ministro que expresó su predisposición de coordinar con las labores institucionales en la reforma judicial y ratificó su compromiso de permitir que esta institución se maneje en total independencia como establece la Constitución, sin injerencias.



Arce también se reunió con los magistrados del TSJ para fortalecer la coordinación sobre la base de la normativa, informó el magistrado José Antonio Revilla.



ACTOS DE POSESIÓN



El acto de posesión de los magistrados será hoy a las 10:00 en el Tribunal Supremo de Justicia a cargo del presidente Evo Morales y será la segunda posesión de autoridades electas por voto, luego de una preselección en el Legislativo.



Los magistrados ya están en Sucre y sostienen reuniones previas para la conformación de salas y la Presidencia. Aseguran que todos tienen aspiración a presidir los tribunales pero será la primera Sala Plena que resuelva esta situación.



El decano en ejercicio de la presidencia Jorge von Borries señaló que una vez posesionadas las nuevas autoridades los magistrados salientes quedan suspendidos del cargo y entregarán el inventario general a sus sucesores. Confirmó que hoy a las 10:00 el presidente Evo Morales posesionará a los magistrados.



En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resuenan los nombres de José Antonio Revilla (Chuquisaca) y Esteban Miranda (Cochabamba) para la Presidencia y en el TCP dicen que todos tienen posibilidades, entre ellos el ex presidente del TSJ Gonzalo Hurtado, quien dijo que buscará la presidencia. “Los nueve estamos en la misma posibilidad y capacidad”, resaltó.



En la misma línea, el magistrado del TCP Orlando Ceballos dijo que buscarán consolidar una presidencia sobre la base del consenso para una Sala Plena sólida y compactada.



Al respecto Miranda dijo que los nueve magistrados del TSJ tienen la posibilidad de presidir el TSJ pero entre ellos habrá alguno que tenga la cualidad y el apoyo de los magistrados.



El magistrado del TSJ Carlos Alberto Eguez (Beni) aseguró que la presidencia debe ser asumida por la persona más idónea y estará entre los postulantes, adelantó.



El presidente de la Brigada de asambleístas de Chuquisaca, Francisco Cuellar, pidió a los magistrados mayor coordinación y evitar pugnas que perjudican su trabajo. “Si comienzan la pelea por la presidencia, las salas, no habrá mejoras en la justicia”, recalcó.



Autoridades proponen ajustar reglamentos para los jueces



Los magistrados que asumirán hoy funciones tienen algunas propuestas para encaminar la reforma judicial. Esteban Miranda, magistrado del TSJ, planteó refuncionalizar los tribunales, priorizar la resolución de las causas en curso, mejorar el flujo de despacho de causas con transparencia y oportunidad y poner mayor empeño en los juzgados donde hay mayor mora procesal.



Su colega beniano Carlos Alberto Eguez propuso ajustar los reglamentos del régimen disciplinario para tener mayor control de los jueces y funcionarios, evitar la corrupción, acortar los plazos para eliminar la retardación de justicia y la independencia judicial.



En el TCP, el magistrado Gonzalo Hurtado anunció la unificación de criterios en las sentencias para evitar fallos contradictorios tal como ocurrió en algunas salas. “Hay que hacer una justicia predecible en lo positivo para que las personas que acudan al TCP tengan certeza de un fallo justo”, agregó.



Los que no aparecieron públicamente fueron los magistrados del Tribunal Agroambiental y los consejeros de la Magistratura.



En el caso del Consejo de la Magistratura, su presidente Wilber Choque, aseguró que los tres consejeros entrantes no se hicieron presentes pese a la invitación cursada. Pero sí una consejera llamó a Recursos Humanos exigiendo se paralice todo memorándum de designación.



Quedó pendiente la contratación de 180 funcionarios para Derechos Reales y otros funcionarios distritales que terminaron sus contratos en diciembre por lo que estarían paralizados algunos servicios, lo que deben resolver los nuevos consejeros. Respecto a otros funcionarios, dijo que la Sala Plena dispuso la recontratación por tres meses para que las nuevas autoridades definan su continuidad o retiro luego de una evaluación.



Reuniones entre nuevos magistrados



Los nuevos magistrados del TCP lamentaron el desorden y la falta de información detallada y documentada sobre la situación administrativa y jurisdiccional de la institución, querían conocer los casos de sorteo y al personal de cada uno de los magistrados pero no encontraron nada de eso de parte de los salientes.



“Se nota que en el TCP nunca existió una actitud responsable para brindar esta información básica, elemental para cualquier proceso de transición institucional; hay desorganización, falta de previsión, no hay información, sólo comentarios de los funcionarios, es muy preocupante”, se quejó Orlando Ceballos.



Anunció que hoy a partir de las 16:00 se instala la reunión de los magistrados para la conformación de salas y presidencia.



Los magistrados del TSJ también se reunieron para establecer las bases fundamentales de la "revolución judicial", las políticas de gestión judicial.



Por el acto de posesión, anoche la Policía cerró la circulación vehicular en la calle Luis Paz y dispuso la presencia de más efectivos en las esquinas lo que fue calificado como un exceso por parte de los transeúntes.



http://correodelsur.com/seguridad/20180103_asumen-nuevos-magistrados-y-gobierno-pide-no-hacer-politica.html