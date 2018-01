Médicos rechazan preacuerdo con el Gobierno y mantienen paro



02/01/2018 - 20:25:12

(ABI).- Una asamblea extraordinaria del sector salud decidió rechazar el preacuerdo al que llegaron el Gobierno y los galenos durante primeras horas del martes que busca levantar el paro indefinido que mantienen hace 41 días, informó el secretario general del Colegio Médico del Beni, Jesús Moscoso.



"Se ha decidido rechazar rotundamente ese preacuerdo, pedimos la abrogación total de lo que es el Nuevo Código de Procedimiento Penal", manifestó.



Moscoso anunció que también piden a las autoridades departamentales y nacionales no tomar represalias contra el personal de salud movilizado y no movilizado.



"Se ha determinado continuar con las medidas, vamos a continuar con el paro médico nacional; vamos a determinar qué medidas vamos a tomar en las calles", sostuvo.



El dirigente, dijo que estudiaron varios años para dar salud no para dar ni tampoco quitar la vida.



Durante el desarrollo de la reunión se propuso radicalizar las medidas, como realizar bloqueos, ya que en otros departamentos los galenos implementan esta medida a la par de huelgas de hambre.



TARIJA



El presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo, informó el martes que los miembros de esa organización regional determinaron rechazar el preacuerdo firmado, en Cochabamba, entre el Gobierno y los dirigentes nacionales de los galenos, porque supuestamente no atiende el punto central de su demanda y que mantiene a ese sector paralizado desde hace más de un mes.



"Lamentablemente el punto principal, motivo del paro, que es la abrogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal le colocan una figura jurídica de suspensión y según nuestros abogados esa figura no existe. En conclusión hubo un rechazo al preacuerdo en sus cinco puntos que se tomaron en cuenta", informó a ABI.



COCHABAMBA





Médicos de Cochabamba rechazan preacuerdo con Gobierno para suspender paro

Cochabamba, 2 ene (ABI).- Los miembros del Colegio Médico de Cochabamba rechazaron el martes el preacuerdo suscrito por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y sus dirigentes nacionales para la finalización de un paro de los galenos que rige hace más de un mes, porque no contempla la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, informó el presidente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines de ese departamento, Carlos Nava.



"Se ha rechazado contundentemente el preacuerdo porque se han pronunciado en asamblea magna que se debe ir prácticamente a abrogar el Código del Sistema Penal en todos sus artículos", informó a los periodistas.



Según Nava, la decisión del Colegio Médico de Cochabamba fue tomada luego de considerarse que la nueva norma penal debe abrogarse, porque supuestamente criminaliza la práctica profesional de los galenos y otros sectores del país.



En el caso del Colegio Médico de la sede de Gobierno, instan además la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, que no participó de los encuentros, en los que el ministro Carlos Romero intentó lograr un consenso.



Aún se aguarda que las representaciones departamentales de los galenos, tras conversar con sus afiliados, hagan conocer si mantienen o no la protesta. Mañana existiría una respuesta oficial por parte de su presidencia nacional.



"Se realizará una evaluación hasta horas de la noche para realizar otro planteamiento al Gobierno", dijo el representante nacional, Aníbal Cruz, que participó de los dos acercamientos con autoridades nacionales.



El Gobierno y los médicos colegiados del país acordaron la madrugada del martes, en Cochabamba, después de dos días de negociación, rubricar un preacuerdo para resolver el paro de 41 días, que abroga tres decretos supremos, que cuestionaban los galenos; deja en suspenso el artículo 205 y otros del nuevo Código Penal y establece un trabajo conjunto para realizar una cumbre nacional para construir un nuevo sistema de salud.