Rada: El tema de la medicina es de losmédicos; pero el de la salud es un tema del pueblo



02/01/2018 - 20:09:59

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó el martes que la salud es del pueblo razón por la que el presidente Evo Morales se reunirá con los dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que representa a todas las organizaciones sociales del país.



"El tema de la medicina es un tema de los médicos, pero el tema de la salud es un tema del pueblo ya que en lo que hace a la salud, confluyen varios factores como económicos, sociales, hasta culturales y precisamente por ese motivo es que el presidente ha lanzado esta iniciativa que es del encuentro nacional por la salud y por la vida", explicó a la Red Patria Nueva.



Horas antes, el Primer mandatario anunció que el jueves venidero sostendrá una reunión con los representantes de la Conalcam, para definir la convocatoria a un encuentro nacional con el objetivo de establecer lineamientos para mejorar el sistema de salud público.



Rada reiteró que es precisamente con los sectores del pueblo que se debe construir y analizar los contenidos de un nuevo sistema de salud, que permita mejorar la atención a la población que actualmente tiene tres subsistemas: el público, las cajas y el privado que, a su juicio, no brindan una atención adecuada.



"Respetando como establece nuestra Constitución esa pluralidad de subsectores, es necesario trabajar en construir una Ley General de la Salud que nos permita contar con un mejor Sistema Nacional de Salud en Bolivia, y dentro de las transformaciones, está también esto que el Presidente lo ha anunciado, que es la universalización del servicio de atención en salud", subrayó.



El Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales recordó que el Gobierno ya propuso un nuevo Seguro Universal de Salud para que los sectores de la población que no tienen la posibilidad ni la economía puedan acceder a ese sistema.



"Estamos hablando de poblaciones campesinas, gremialistas, transportistas, artesanos, en fin tantos sectores que trabajan por cuenta propia que generan su propia fuente de ingresos, pero que no tienen la posibilidad de acceder a servicios de atención en salud", complementó.



La semana anterior Morales anunció la convocatoria a instituciones y organizaciones sociales para construir un nuevo sistema de salud dirigido a servir a los pobres después que los médicos del país se declararon en huelga, en rechazo a la aprobación del artículo 205 del nuevo Código Penal, referido a la negligencia médica, y el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud público y privado, creada por decreto.