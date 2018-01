Colegio Médico de Tarija rechaza preacuerdo firmado con el Gobierno



02/01/2018 - 18:50:59

Tarija, (ABI).- El presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo, informó el martes que los miembros de esa organización regional determinaron rechazar el preacuerdo firmado, en Cochabamba, entre el Gobierno y los dirigentes nacionales de los galenos, porque supuestamente no atiende el punto central de su demanda y que mantiene a ese sector paralizado desde hace más de un mes.



"Lamentablemente el punto principal, motivo del paro, que es la abrogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal le colocan una figura jurídica de suspensión y según nuestros abogados esa figura no existe. En conclusión hubo un rechazo al preacuerdo en sus cinco puntos que se tomaron en cuenta", informó a ABI.



El Gobierno y los médicos colegiados del país acordaron la madrugada del martes, en Cochabamba, después de dos días de negociación, rubricar un preacuerdo para resolver el paro de 41 días, que abroga tres decretos supremos, que cuestionaban los galenos; deja en suspenso el artículo 205 y otros del nuevo Código Penal y establece un trabajo conjunto para realizar una cumbre nacional para construir un nuevo sistema de salud.



Oquendo aclaró que ese sector determinó mantener sus medidas de presión.



"La asamblea ha analizado profundamente los cinco puntos y debido a que no se abroga el 205, se ha rechazado todo el preacuerdo. Por lo tanto las medidas de presión se mantienen y radicalizan, los bloqueos de calles vuelven desde mañana en Tarija", agregó.



Los médicos del país acatan un paro indefinido desde el 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, referido a la mala práctica profesional, y al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto.