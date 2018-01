Futbolista mexicano: Amprendí a las malas sobre la pirotecnia



02/01/2018 - 18:13:38

Infobae.- No fue un fin de año feliz para el futbolista mexicano de ascendencia alemana Jürgen Damm. El jugador de Tigres sufrió un accidente doméstico cuando intentaba encender unos fuegos artificiales para celebrar la noche del 31 de diciembre.



"Me tocó aprender por las malas", dijo el delantero cuando salió de la sala de urgencia en la que fue atendido inmediatamente. "Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mí, les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles", concluyó en un mensaje a través de las redes sociales.



Damm tardará en recuperarse al menos dos semanas, por lo que estará ausente en los dos primeros compromisos de Tigres en el Torneo Clausura venidero. Una situación similar a la que vivió el argentino Lucas Viatri, quien también fue víctima por su falta de precaución.



El ex atacante de Boca tiene una hemorragia importante en su ojo izquierdo y los doctores aseguraron que no pueden garantizar que recupere la totalidad de la agudeza visual. "La lesión más importante está en la retina", detalló Edgardo Rienzi, quien está a cargo del cuerpo médico de Peñarol, club en el que se desempeña el delantero.