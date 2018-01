La foto que Cristiano Ronaldo nunca imaginó



02/01/2018 - 17:42:49

Clarín.- A su manera, con su estilo arrogante y las estadísticas que apabullan, Cristiano Ronaldo fue marcando su camino. En paralelo al de Lionel Messi, su rival de siempre, con el que se van alternando las grandes distinciones del fútbol. Para CR7 se trata de ser y parecer. Sigue con su fórmula y le demuestra al mundo que va por más.



El crack portugués del Real Madrid sorprendió al publicar en el arranque del año una foto acompañado por los trofeos individuales más importantes que logró a lo largo de su carrera.



En sus redes sociales, el atacante del Real Madrid, subió la imagen en la que se lo ve sentado sobre una baranda en Madeira, su ciudad natal.

La foto que Cristiano Ronaldo nunca imaginó



El delantero portugués en Madeira, su tierra natal, rodeado de los trofeos más destacados de su carrera. EFE



No está solo. Allí están también sus cinco Balones de Oro, sus dos premios "The Best", su trofeo FIFA World Player, sus cuatro botines de oro y sus distinciones como mejor jugador de la Liga de Campeones.



"Cuando jugaba en las calles de Madeira y soñaba en llegar a la cima del fútbol no podía imaginar que un día sacaría una foto como esta", escribió Cristiano.



"Dedico este momento a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, a los entrenadores y a quienes trabajan en las estructuras del club y la selección. Por último, un agradecimiento muy especial a mis fans. ¡Estos trofeos también son vuestros!", agregó el portugués.



Todos los trofeos que exhibió Cristiano están habitualmente en el museo que el futbolista tiene en Madeira.