Transporte pesado adelanta ampliado para analizar explicaciones sobre observaciones al Código Penal



02/01/2018 - 17:19:26

La Paz, (ABI).- El vicepresidente del Transporte Pesado Nacional, Oscar Reynolds, informó que se adelantó para mañana miércoles el ampliado del sector para analizar las explicaciones que recibieron de las autoridades sobre el artículo 137 del nuevo Código del Sistema Penal.



"El ampliado se ha adelantado para mañana en la ciudad de Potosí, para poder explicar a nuestras bases la forma de trabajo que estamos haciendo con el Legislativo para poder lograr que se derogue el artículo 137 del Código Penal", dijo a los periodistas.



Según el dirigente, el artículo 137 establece que los choferes imprudentes que ocasionen un accidente de tránsito con muerte, primero, deben resarcir económicamente al afectado; segundo, serán castigados con dos a cuatro años de cárcel y, tercero, se inhabilitará su licencia de conducir.



"No estamos de acuerdo con lo dispuesto en la norma, porque eso vamos a informar a las bases y en el ampliado vamos a definir las acciones a seguir", señaló.



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Transporte Interprovincial de La Paz, German Cerda, advirtió que, en caso de no derogarse ese artículo, no se descarta que el sector inicie con el bloqueo de caminos.



"Esperamos concluir las reuniones técnicas con el Legislativo para poder ir a informar a las bases lo que se nos ha explicado y así tomar decisiones", añadió.