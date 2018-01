Choferes reclaman más puntos de venta de SOAT



02/01/2018 - 08:08:50

Página Siete.- Los choferes del transporte sindicalizado expresaron ayer su molestia por la insuficiente cantidad de puntos de venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) que ayer entró en vigencia y de cuyo control se encarga la Policía Boliviana. Cuestionaron a la estatal UNIVida por la forma en que realizó la comercialización del seguro.



“Lo que se ve hoy es la desesperación de nuestros compañeros, cuando días antes de fin de año, por lo menos 10 días, debía verse la manera de cómo adquirir este seguro que es obligatorio. Hay que preguntarle a UNIVida cuál ha sido la capacidad, el tiempo que se dio para adquirir este SOAT 2018. Lamentablemente no hubo el tiempo, la coordinación se dio días antes”, reclamó el secretario general de la Federación Departamental de Choferes de La Paz 1 de Mayo, Rubén Sánchez, en radio Panamericana.



De acuerdo a ANF, el domingo, el gerente General de la empresa estatal de seguros y reaseguros personales UNIVida, Jaime Bravo, informó que al 31 de diciembre se alcanzó vender y renovar más de 600 mil rosetas del SOAT, cifra que equivaldría sólo al 35% del parque automotor del país.



Bravo advirtió que desde las 00:00 del 1 de enero ningún vehículo podría circular sin el seguro e instó a todos los propietarios a no “sacar sus automóviles de sus casas” si no cuentan con la póliza, ya que si así lo hicieran sus motorizados serían retenidos por la Policía, hasta que se cumplan con la renovación correspondiente.



“Responsabilizar a UNIVida por el tema de no haber previsto el tiempo. Las filas son inmensas y en algunos casos no hay material. Exhortar para que capacite a más personal”, insistió Sánchez.