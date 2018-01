Alistan centro de mantenimiento para evitar incidentes aéreos



02/01/2018 - 08:06:24

Los Tiempos.- Ante los 13 incidentes de 2017 registrados en vuelos comerciales de tres empresas que operan en Bolivia, el Gobierno proyecta crear un centro de mantenimiento aeronáutico en Cochabamba e incrementar la cantidad de funcionarios para controles en los aeropuertos, informó el viceministro de Transporte, Galo Bonifaz.



Según el registro de incidentes aéreos de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), en el primer semestre de 2017, Boliviana de Aviación (BoA) reportó cinco incidentes. Asimismo, otros cinco tuvieron lugar durante el segundo semestre, sin embargo, no existen informes publicados en el sitio web de la DGAC para este periodo.



Entre las medidas destinadas a mejorar la seguridad aeronáutica comercial boliviana este 2018 se proyecta construir el centro de mantenimientos para los aviones de BoA y el incremento paulatino de personal de control de la DGAC en los aeropuertos del eje, indicó Bonifaz.



“La gestión que viene vamos a realizar toda la documentación y el presupuesto que se va a destinar para la implementación”, añadió Bonifaz sin brindar mayores detalles.



El 6 de febrero de 2017, un avión de BoA con matrícula CP-2851 aterrizó de emergencia en el aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, por un desperfecto en el indicador del tren de aterrizaje. El 23 de mayo de 2017, otra aeronave con matrícula CP-2552 retornó al mismo aeropuerto, por una “falla en el sistema del tren de aterrizaje”.



El 1 de marzo, se reportó un derrame de combustible en pista del aeropuerto de Tarija al momento del despegue de una aeronave de BoA con matrícula CP-3020. Posteriormente, el 9 de abril, un Bombardier con matrícula CP-2852 retornó al aeropuerto Jorge Wilstermann por una rotura en el parabrisas.



Otro “incidente grave” tuvo lugar el 25 de mayo, en el aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz, al identificarse una vibración en el tren de aterrizaje de la aeronave con matrícula CP-2925.



El 28 de julio, una aeronave Airbus A340-300 quedó varada en el Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid, por una “falla de mantenimiento”, afectando a 300 pasajeros.



El 22 de septiembre, un avión de BoA con matrícula CP-3018 regresó al aeropuerto de El Alto por “fallas técnicas”. El 3 de octubre, otra aeronave de la estatal tuvo una colisión “leve” contra el vehículo transportador de equipaje en el aeropuerto de Sucre.



Una “falla” en el tren de aterrizaje se provocó cuando aterrizó otro avión de Boa el 1 de noviembre.



Mientras tanto, la empresa Amaszonas presentó dos incidentes en 2017. El primero tuvo lugar el 17 de marzo en el aeropuerto de Rurrenabaque. Según el informe de la DGAC, el piloto reportó una llanta pinchada durante una inspección realizada posvuelo. El 5 de diciembre, una aeronave de esta empresa regresó al aeropuerto de El Alto por una falla en el sistema de aire acondicionado. No hubo heridos.



El único incidente de Ecojet fue el 12 de marzo de 2017. La aeronave afectada retornó al aeropuerto de Trinidad por una rajadura en una ventanilla.







10 de los 13 incidentes aeronáuticos registrados en todo 2017 fueron protagonizados por aeronaves de BoA. El resto, por empresas privadas.







UN PILOTO PIERDE LA VIDA EN TRINIDAD



La DGAC informó que el piloto de una aeronave Cessna perdió la vida el pasado 6 de diciembre como consecuencia de las heridas sufridas tras un aterrizaje brusco en el aeropuerto de Trinidad.



El avión, con matrícula CP-1254, partió del aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz.



En diciembre se registraron tres incidentes entre vuelos comerciales y privados.







DATOS



DGAC reportó 26 incidentes en 2016. El último reporte de accidentes e incidentes de aviación en 2016 cuantificó 26 hechos, 13 de los cuales fueron calificados accidentes, dos como incidentes graves y 11 como incidentes.



28 incidentes al primer semestre de 2017. Según el sitio web de la DGAC, hasta junio de este año se identificaron 28 incidentes. El organismo identificó ocho accidentes, siete incidentes graves y 13 incidentes. La cifra parcial supera al total reportado en todo 2016.



Tres incidentes en el mes de diciembre. La DGAC informó a través de un comunicado de prensa que extrema recursos para investigar los tres sucesos aeronáuticos identificados el pasado mes de diciembre.



Conflictos de un vuelo de BoA en Madrid. La aeronave Airbus A340-300 que quedó varada en Madrid en agosto fue alquilada a la empresa Plus Ultra.