Univida reitera que vehículos sin SOAT no pueden circular

02/01/2018 - 08:04:49

Opinión.- El gerente general de Univida, Jaime Sandoval, advirtió que desde ayer, 1 de enero, está prohibida la circulación de vehículos que no cuenten con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) para la gestión 2018. "Es importante recordar a la población, que desde las cero horas de este lunes 1 de enero, no pueden circular vehículos si no cuentan con este seguro", dijo en entrevista con BTV.



Según el reporte de la televisora estatal, Univida comercializó más de 620.000 pólizas, que equivaldría solo al 30 por ciento de parque automotor del país.



Sandoval recordó que ese seguro fue puesto a la venta desde el 14 de diciembre en todo el país, mediante el sistema bancario, una aplicación para celulares y en varios puestos callejeros.



"Hemos atendido el feriado de navidad y como pueden ver también estamos atendiendo el primero de enero, la gente no puede venir en vehículos, pero si puede venir a comprar y algo que funciona muy bien es nuestra aplicación móvil, que trabaja 24 horas al día", agregó, según ABI.



CHOFERES RECLAMAN



El secretario general de la Federación Departamental de Choferes de La Paz 1ro de Mayo, Rubén Sánchez, expresó su molestia por la “insuficiente” cantidad de puntos de venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y por el plazo establecido para el cumplimiento de este requisito.



“Lo que se ve hoy es la desesperación de nuestros compañeros. Hay que preguntarle a la empresa Univida ¿Cuál ha sido la capacidad y el tiempo que se ha dado para adquirir el SOAT?”, señaló Sánchez en contacto con un medio radial.



La venta del SOAT continúa, sin embargo, se recomienda a los conductores no sacar sus vehículos a circulación, hasta contar con la póliza del seguro.