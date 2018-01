Emergencia en productores de Tarija por falta de mercados para uva y papa



02/01/2018 - 08:02:41

El País.- Las asociaciones de productores de uva y papa del departamento de Tarija ingresaron en estado de emergencia porque no encuentran mercados para la venta de sus productos en mercados de la ciudad de Tarija y del interior del país, situación que genera pérdidas millonarias en el sector productivo de la región.



Esta preocupación de los productores de papa y uva de los municipios de Uriondo, Cercado, San Lorenzo, El Puente y Padcaya la dio a conocer el dirigente de la provincia Avilés, Eider Quiroga quien indicó que miles de productores de uva y papa están vendiendo sus productos agrícolas a mitad de precio en los mercados locales a comparación de otras gestiones por la sobre demanda de ambos productos.

“En pasadas gestiones la caja de uva costaba en los mercados 180 bolivianos ahora solo te pagan entre 90 y 100 bolivianos, en el caso de la papa antes la arroba costaba unos 60 bolivianos ahora no pasa de los 20 bolivianos y eso significa pérdidas para el sector agrícola de la región”, señaló el dirigente campesino.

Quiroga manifestó que existe mucha producción de papa y uva en el valle central de Tarija pese a los cambios climáticos que se registraron durante esta gestión, sin embargo no hay los mercados de abasto suficientes para la comercialización de los productos tanto en la región como a nivel nacional.

El dirigente del municipio de El Puente, Isaías Condori, señaló que uno de los problemas para que los productores de la región no encuentren mercado para sus productos en los mercados locales, es el excesivo contrabando de productos del extranjero y la falta de controles en las fronteras por parte de las autoridades regionales y nacionales.



Condori manifestó que existen muchos productos agrícolas en los mercados de Tarija y del interior del país en grandes cantidades provenientes de la república del Perú, Chile y Argentina que ingresan al país vía contrabando y que terminan afectando la materia prima y la economía de los productores locales.



El secretario de la Gobernación, Luis Alfaro Arias, lamentó esta situación de los productores al indicar que todos los años las familias campesinas enfrentan serios problemas de mercados y precios para la comercialización de sus productos por falta de apoyo de las instituciones públicas del Estado.

El funcionario público señaló que es necesario y urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, trabaje en un plan productivo destinado a proteger y cuidar la producción local, caso contrario el sector agrícola del país continuará trabajando a perdida.

Las asociaciones de papa, cebolla, ajo y zanahoria de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí, demandaron al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras hace dos meses que pueda restringir el ingreso de mencionados productos, para garantizar mercados para la producción local, sin embargo hasta la fecha no existe una respuesta concreta sobre el tema por parte del Gobierno Nacional.

Entre tanto los productores de uva de la región y el país, esperan que desde los primeros días del mes de enero del 2018 el Gobierno Nacional, pueda emitir la resolución que autorice la prohibición de uva extrajera al país por tres meses como ya ocurrió en pasadas gestiones, con la finalidad de garantizar mercados para la producción local.