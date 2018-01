Minera San Cristóbal utilizó 11.4 millones m3 de agua



02/01/2018 - 07:59:10

El Diario.- La empresa Minera San Cristóbal declaró que en la gestión 2016 utilizó 11.4 millones de metros3 de agua en sus operaciones de explotación de complejos de zinc, plata y plomo en el departamento de Potosí, con un valor económico generado de $us 567.5 millones.



Según el Reporte de Sostenibilidad, aumentaron los volúmenes de tratamiento de concentrados por lo que la planta demandó mayor provisión de agua. La fuente principal de abastecimiento es el acuífero subterráneo, Jaukihua, cuyo potencial de almacenamiento fue establecido en el informe en 336 millones de m3 aproximadamente.



Su localización se encuentra en las comunidades, San Cristóbal y Kulpina K, aledañas al proyecto, que administra la empresa japonesa, Sumitomo.



Según el informe, y de acuerdo a los estudios realizados por la transnacional, “el acuífero no estaría afectado significativamente” por la gigantesca operación minera, debido a la mala calidad del agua y por no existir otros usos que compitan con la misma, añade.



CONSUMO



Según el mismo documento que fue entregado a los medios de comunicación esta semana, en 2015 el consumo total para las operaciones mineras fue 9.66 millones de m3. “El incremento del agua se debe al incremento del proceso del concentrado. Por cada tonelada producida se necesita 1 m3 de agua. En 2015 se producían 46.000 toneladas al día, en 2016, incrementó la producción a 52.000 toneladas por día”, precisó el documento.



El ex viceministro del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, Rubén Méndez, dijo a El Diario que el consumo de la firma es 50.000 m3/día, dato que coincide con el documento publicado por San Cristóbal.



TASA PROMEDIO



La minera declaró también que la tasa promedio de consumo de agua por tonelada tratada fue de 0.60 m3, con un mínimo de 0.68 m3 por tonelada en febrero de ese año y un máximo de, 0.68 m3 por tonelada en diciembre.



“Siendo el agua un recurso estratégico para las comunidades de la zona y también para la actividad minera, la empresa ha desarrollado un programa completo de gestión de los recursos hídricos, que identifica, administra y maximiza la provisión de agua”, señaló por su parte la página web de la firma japonesa.



CONTROL



San Cristóbal informó también en este tema que, durante más de una década, “ha monitoreado sistemática y cuidadosamente su uso de agua, además de los niveles de las cuencas y los acuíferos que son la fuente del agua industrial y potable”.



AGUAS SALINAS



Desde el inicio de sus operaciones, Minera San Cristóbal ha disminuido significativamente el volumen de agua industrial subterránea que utiliza en su proceso productivo, que proviene del campo de pozos, dijo la compañía.



Explicó que se trata de aguas salinas, con calidad menor a la Clase D, según la clasificación del Reglamento Ambiental en Materia de Contaminación Hídrica, Ley 1333 de Medio Ambiente, por tanto, concluyó que no apta para consumo humano o riego.



TRATAMIENTO DE COLAS



Fuente: Página web MSC



El manejo y disposición de colas es uno de los aspectos críticos desde el punto de vista ambiental, por las connotaciones socioeconómicas asociadas, razón por la que Minera San Cristóbal brinda mayor atención a sus instalaciones de almacenamiento de colas de la planta concentradora, que está emplazada dentro de una cuenca cerrada (endorreica) que favorece a la prevención y control de riesgos, ya sea en condiciones de una operación normal o en una contingencia por fenómenos naturales.



Para asegurar mayores volúmenes de recuperación y recirculación de agua de colas hacia la planta concentradora, se instaló un nuevo sistema de recuperación de agua del depósito de colas, que comprende: 15 Km. de línea de transmisión de energía eléctrica, estaciones de bombeo.



El proyecto se encuentra en la provincia Nor Lípez en el departamento de Potosí a 90 km al sudoeste de Uyuni. Explota concentrados de zinc, plomo y plata desde 2008.



$us 1.800 millones es la inversión declarada por la firma.