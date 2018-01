Directorio habla de borrón de deudas y de reflote de la ESM



02/01/2018 - 07:55:15

El Deber.- La Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) toma aire, respira y mira el futuro con buenas perspectivas. Según el titular del directorio de la estatal, Jesús Lara, finalizaron la gestión saldando las deudas con acreedores y trabajadores y consiguieron reflotar la empresa con la venta y exportación de mineral de hierro extraído del yacimiento Mutún. La operación comercial toca al mercado interno y despacho a Paraguay y a Argentina.





A decir de Lara, la ESM cerró 2018 con un balance de gestión favorable. Refirió que por primera vez desde su creación en 2005 la empresa generó ingresos propios para autofinanciarse, reintegró los Bs 2,7 del fideicomiso que recibieron para reactivar operaciones en 2016 y saldó deudas con acreedores y extrabajadores por un valor de Bs 200.000 y Bs 900.000, respectivamente.





Además, de acuerdo con Lara, la ESM en el marco de la Ley 3787 transfirió automáticamente un 85% de las regalías mineras a la cuenta de la Gobernación de Santa Cruz y un 15% a la del municipio productor, Puerto Suárez.





El ejecutivo dio cuenta de que el desahogo de compromisos financieros se hizo posible con los recursos provenientes de la exportación de 54.000 toneladas de mineral de hierro que negociaron con la cementera Itacamba, en el mercado interno y con empresas de Paraguay de Argentina. La ESM tiene más de 200.000 toneladas de mineral de hierro acopiado en el yacimiento Mutún.





Las exportaciones se realizaron por la Terminal de Carga Puerto Busch, de donde varias barcazas transportaron el mineral que fue exportado al exterior.





Regocijo en la región





El director del municipio productor en la ESM, Antonio Tudela, calificó de histórica la gestión de la empresa siderúrgica, pero, sobre todo, señaló que en la población fronteriza hay regocijo porque se recibió el pago de regalías mineras y por el anuncio público del Ejecutivo en sentido que el Eximbank formalizó la aprobación del financiamiento por $us 420 millones para la construcción de la planta siderúrgica en Mutún.





Para el asesor general y director por la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, después de varias administraciones complicadas la ESM está funcionando no al 100% como se quisiera, pero ya salió a flote eliminando deudas y ahora las proyecciones son alentadoras, tomando en cuenta que el Gobierno de China oficializó el financiamiento de la planta de laminados no planos en Mutún, que es un gran anhelo para Santa Cruz.





Parada espera que el despegue del proyecto siderúrgico sea el eje punta de lanza de un plan minero departamental para aprovechar la potencialidad y atraer inversiones en industrialización de otros minerales.





Según Parada, entre el 22 de febrero y el 27 de octubre de 2017 la ESM aportó Bs 692.681 por regalías mineras.





A finales de 2017, el presidente Evo Morales informó que China firmó el contrato de crédito de $us 420 millones para el proyecto siderúrgico de Mutún, en Puerto Suárez.