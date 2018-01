Comité de Salud apoya seguro universal, pero sin confiscar recursos



02/01/2018 - 07:07:00

LOS Tiepos.- El presidente Evo Morales minimizó ayer el conflicto médico, que ayer cumplió 40 días de paro, y anunció que “ahora sí” se implementará el seguro universal en Bolivia.



El mandatario agradeció, durante la entrega de un sistema de riego en Sacaba, al “Colegio Médico porque nos han hecho problemas y ahora (a partir de eso) el pueblo boliviano de verdad va a tener una salud gratuita, esa es nuestra meta”. Sin embargo, no precisó cómo se financiará.



Entretanto, el Comité Departamental de Salud (Codesa) de Cochabamba expresó a través de un comunicado que sus afiliados “están de acuerdo con la implementación de un Seguro Universal de Salud que sea financiado con recursos del Estado”.



El Comité remarcó que apoyan un seguro universal “que no utilice los aportes de los actuales asegurados, ya que hacerlo significaría una confiscación” de los aportes.



Problema pequeño



Por otro lado, el presidente Morales minimizó la movilización. Dijo: “Como siempre se presentan pequeños problemas, como de los médicos, no faltan los problemas, pero los problemas son pequeños, no son reivindicaciones de cambios estructurales”.



La autoridad agregó que la “gran diferencia” de los conflictos de antes con los que ahora se registran es que en el pasado se realizaban movilizaciones para cambiar Bolivia, principalmente su matriz económica, y no sólo por demandas regionales.



Nosotros “somos de las marchas (…) en defensa de nuestra identidad, dignidad, soberanía, la hoja de coca, defendíamos los recursos naturales, (pedíamos) la nacionalización, por tanto, eran por cambios estructurales para la economía, pero (ahora) algunos no quieren trabajar mucho, no quieren ni atender a los enfermos, algunos sólo tienen ambición sectorial”, lamentó.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, afirmó: “Yo no sé si es muy pequeño, pero parece que todo Bolivia nos está apoyando a los médicos, si es pequeño Bolivia , por qué los nueve departamento nos apoyan; la realidad es otra”.



Por otro lado, el Presidente dijo que esta semana se convocará a una cumbre de salud con sectores afines de la Conalcam.







EL SEGURO PARA MUJERES Y ADULTOS MAYORES



El presidente Evo Morales anunció que se pondrán a trabajar en la implementación del Seguro Universal de Salud con la recién creada Confederación de Médicos y la Conalcam.



En el departamento de Cochabamba las mujeres que son atendidas por el seguro gratuito incluso tienen que ser atendidas en colchonetas en el piso por falta de infraestructura y equipamiento.



Según datos nacionales, en promedio cada año se registran 300 mil partos en el país, el 34 por ciento son atendidos en la seguridad social.



El primer paso para la universalización de la atención en salud se dio con la unificación del Seguro Universal de Salud Materno Infantil (Sumi) y el Seguro Especial para Adultos Mayores (Spam).



Sin embargo, otros sectores como los no videntes reclaman por las modificaciones a su seguro de salud que permitía afiliar a sus parientes.



http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180102/comite-salud-apoya-seguro-universal-pero-confiscar-recursos