Cochabamba: Confirman paro cívico para hoy, pero el transporte no lo acatará

02/01/2018 - 07:04:36

Opinión.- Juan Flores, representante de uno de los bandos del Comité Cívico de Cochabamba, ratificó anoche que hoy se realizará un paro cívico exigiendo la abrogación de todo el Código Penal, el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero y el rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio lugar a la reelección indefinida de Evo Morales. Si bien el transporte público apoya a los médicos en su lucha, los choferes aclararon que no acatarán el paro cívico por considerarlo “una medida apresurada”.



En una vigilia en la Plaza de las Banderas, Flores aseveró que el artículo 205 del Código Penal busca criminalizar a todos los profesionales, no solo a los médicos. Sin embargo, el paro cívico apunta a lograr la abrogación total del Código Penal, que incluye varios artículos “que atentan contra las libertades democráticas”, además del respeto al voto mayoritario en contra de la reelección de Morales. “Este Código Penal busca poner de rodillas al pueblo, como ha ocurrido en Venezuela. Todos en Cochabamba debemos participar del paro, salir a las calles, a los puentes, a las carreteras principales”.



Por su lado, el secretario de la Federación del Autotransporte de Cochabamba, Ramiro Astulla, dijo que trabajarán normalmente, pues no fueron convocados al paro y consideran que es una medida apresurada, pues el diálogo debe agotarse antes. “Apoyamos a los médicos. A nosotros querían darnos doble castigo y el Ministro se comprometió a revisar ese artículo que nos penaliza. Hoy vamos a evaluar si existen las garantías para trabajar. Si no las hay (por bloqueos), replegaremos nuestros vehículos”.



http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0102&id=241106