Colapsan los sistemas de aguas servidas en los 11 municipios



02/01/2018 - 07:02:04

El Páís.- Las juntas vecinales y las centrales campesinas provinciales de los 11 municipios del departamento de Tarija ingresaron en estado de emergencia. Los sistemas de aguas servidas en las capitales de provincia colapsaron la pasada gestión por falta de proyectos y programas en las alcaldías destinados a resolver los problemas de la contaminación medio ambiental, motivo por el cul se exigen medidas.



Esta situación fue dada a conocer por el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) del municipio de Entre Ríos, Abel Guzmán, quien manifestó que las 11 capitales de los municipios tienen en estos momentos serios problemas de aguas servidas en la región, porque los sistemas de tratamiento ya colapsaron en su mayoría en casi todas las provincias.



Esta situación preocupa a los vecinos de los diferentes distritos urbanos como de las zonas rurales de cada una de las provincias, porque la contaminación medio ambiental está provocando serias consecuencias en la salud de la población, como en los cultivos agrícolas de varias comunidades rurales donde desembocan los sistemas de los alcantarillados sanitarios, explicó Guzmán.



La autoridad provincial señaló que la mayoría de los sistemas de tratamiento de las aguas servidas en los municipios desembocan en ríos y quebradas sin tener un tratamiento adecuado por parte de las alcaldías, por lo que amerita que los ejecutivos municipales ejecuten proyectos y programas destinados a resolver de manera inmediata el tema de las aguas en la región.



Para ese objetivo la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) determinó después del receso legislativo que termina la próxima semana, realizar una inspección a cada uno de los municipios para conocer y verificar la situación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales en cada una de las capitales de municipio.



El representante del sector campesino en la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Osvaldo Yucra, manifestó que su sector presentará en los próximos días un proyecto de ley a la ALDT, con la finalidad de obligar a los municipios a construir plantas de tratamiento en cada región y de esa manera tratar las aguas servidas.



El dirigente señaló que los municipios de El Puente, San Lorenzo, Yunchará, Cercado, Uriondo, Entre Ríos, Padcaya y Carapari son los que tienen serios problemas con la contaminación medio ambiental en estos momentos, porque no cuentan con un sistema de tratamiento para las aguas residuales que salen de las zonas urbanas.



Sobre esta preocupación el alcalde del Municipio de El Puente, Hugo Girón, manifestó en su momento que el problema de las aguas servidas es un tema pendiente en resolver en cada uno de los municipios, debido a que las ex autoridades de pasadas gestiones no le prestaron la debida atención al mencionado tema.



Sin embargo para esta gestión 2018 la mayoría de los municipios tienen previsto gestionar recursos económicos ante instancias nacionales y de la cooperación internacional, para ejecutar a corto y largo plazo de proyectos en la construcción de plantas de tratamiento y de esa manera resolver los problemas medio ambientales, señaló la autoridad municipal.



En el caso de la provincia Cercado las instituciones, juntas de vecinos y la población esperan que las autoridades departamentales, municipales y nacionales puedan esta gestión concretar el proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la zona de San Luis.



