Por qué la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry puede traerle problemas a Theresa May

01/01/2018 - 20:41:02

Infobae.- Downing Street no quiere que los Obama estén en la lista de invitados de la boda entre el príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle. Es bien sabido que entre el hijo de Lady Di y el ex presidente de los EEUU hay un muy buen vínculo. Esa relación cordial puede generarles problemas al gobierno británico con Donald Trump.



Como consecuencia de esta amistad, la pareja habría pensado invitar tanto a Barack como a Michelle a su enlace, según han afirmado varias fuentes cercanas al diario The Sun.



Sin embargo, dicha invitación supondría un golpe más a la ya de por sí delicada situación diplomática entre el Reino Unido y Estados Unidos.



Las conversaciones entre Downing Street y Buckingham Palace están a la orden del día para decidir la lista de invitados ya que la administración de Theresa May tiene derecho a ser consultado, pero no tiene poder de decisión al no invitarse a jefes de Estado.



"Trump podría reaccionar mal si su predecesor acude a una boda real antes de que él tenga oportunidad de conocer a la Reina", dijo una fuente del gobierno de May al citado medio.



Mientras que las relaciones con los Obama han sido fluidas tanto por parte de Markle como por parte del monarca, no lo han sido tanto con Trump, cuya campaña ha criticado en varias ocasiones la actriz. Pese a todo, hace unos años la estrella de serie Suits entrevistó a Ivanka Trump para su blog The Tig, donde alabó su capacidad para conciliar la vida familiar y laboral.



La boda real será en mayo del año próximo en la capilla St. George, en el castillo de Windsor. Antes del enlace, la actriz será bautizada y se convertirá en ciudadana británica.