Mariah Carey cantó en Nueva York a un año del papelón en Times Square



01/01/2018 - 20:39:15

Infoabe.- Mariah Carey una vez más subió al escenario para tocar en la tradicional fiesta de Año Nuevo en Time Square, Nueva York. Esta vez salió airosa de la situación: su actuación no tuvo problemas técnicos y lo hizo soportando temperaturas de -12 C°.



La diva del pop interpretó dos de sus grandes éxitos, "Vision of Love" y "Hero", y tuvo momentos para la ironía para bromear sobre su fracaso del año pasado.



Durante su actuación simuló que buscaba por el escenario un té caliente que le habían prometido, pero no lo encontró. "¡Oh, esto es un desastre!", exclamó riendo.



Este año la invitada especial fue Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo contra el acoso sexual, quien, junto al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, activó el botón Waterford Crystal que hizo descender la esfera justo un minuto antes de la medianoche.



Las celebraciones estuvieron acompañadas de estrictas medidas de seguridad, con registros en todos los puntos de entrada y fuerzas especiales antiterroristas desplegadas en las calles colindantes.