Univida advierte que vehículos sin SOAT no pueden circular

01/01/2018 - 19:57:24

La Paz, (ABI).- El gerente general de Univida, Jaime Bravo, advirtió el lunes que desde las cero horas de esta jornada está prohibida la circulación de vehículos que no cuenten con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) para la gestión 2018.



"Es importante recordar a la población que desde las cero horas de hoy (lunes) no pueden circular vehículos si no cuentan con este seguro", dijo en entrevista con Bolivia TV.



Según el reporte de la televisora estatal, Univida comercializó más de 620.000 pólizas.



Sandoval recordó que ese seguro fue puesto a la venta desde el 14 de diciembre en todo el país.



"Hemos atendido el feriado de navidad y como pueden ver también estamos atendiendo el primero de enero, la gente no puede venir en vehículos, pero si puede venir a comprar y algo que funciona muy bien es nuestra aplicación móvil, que trabaja 24 horas al día", agregó.