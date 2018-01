Merkel promete formar Gobierno estable en mensaje de fin de año



01/01/2018 - 19:50:30

Berlín, (DPA) - La canciller alemana, Angela Merkel, se comprometió a trabajar para la formación de un "Gobierno estable" y llamó a una mayor cohesión en la sociedad alemana en su tradicional mensaje de fin de año.



"A los políticos nos han otorgado la tarea de encargarnos de los desafíos del futuro y de tener en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos. Yo me siento comprometida con esta misión y también ahora con el cometido de formar rápidamente en el nuevo año un Gobierno estable en Alemania", señaló la mandataria.



"El mundo no espera por nosotros. Tenemos que lograr ahora las condiciones que le permitan a Alemania ir bien también dentro de diez o de 15 años", agregó para a continuación citar la creación de nuevos puestos de trabajo, el alivio de cargas financieras para las familias y el refuerzo de la seguridad como algunos de los objetivos prioritarios de su Gobierno.



En su alocución de Nochevieja, la dirigente alemana no ocultó su preocupación por la polarización que afecta a la sociedad alemana y que se puso de manifiesto en las pasadas elecciones generales de septiembre, en las que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania logró erigirse como tercera fuerza política en el país.



"Hacía mucho tiempo que no había tantas opiniones diferentes. Algunos hablan incluso de una brecha que atraviesa nuestra sociedad", admitió la política conservadora que gobierna ininterrumpidamente en Alemania desde 2005.



"El éxito y la confianza son realidades que existen en Alemania como existen también el miedo y las dudas. Para mí ambos constituyen un incentivo", dijo tras recordar la boyante situación económica del país, que en la actualidad registra niveles récord de empleo.



Merkel también apeló a una Europa de los 27 unida en la que Alemania se compromete a trabajar mano a mano con Francia para que el bloque mantenga su fortaleza económica ante los retos globales. "El futuro de Alemania está inextricablemente ligado al futuro de Europa", recalcó.



"Que nos volvamos más conscientes de lo que nos mantiene unidos, que nuevamente pongamos lo común en primer plano, que nos esforcemos en prestar atención hacia los demás -atención en el sentido amplio de la palabra, estar atento, escuchar de verdad, comprender- esos son mis deseos para el nuevo año", concluyó la canciller.



Esta es la decimotercera vez que Angela Merkel pronuncia su tradicional discurso de Año Nuevo, pero la primera vez que lo hace como canciller en funciones.



El 7 de enero comienza la primera ronda de contactos entre el bloque conservador de Merkel y el Partido Socialdemócrata (SPD) para formar Gobierno tras el fracaso del grupo de la canciller para sellar una alianza con los liberales y ecologistas en noviembre.



En caso de que las dos formaciones no acuerden reeditar la gran coalición de Gobierno de los últimos cuatro años, el país se vería abocado a convocar nuevas elecciones.



Alemania enfrenta en la actualidad su mayor crisis política tras la celebración de los comicios generales el pasado 24 de septiembre. Nunca antes la potencia europea había necesitado tanto tiempo para formar Gobierno.