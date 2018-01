Morales asegura que Bolivia contará con seguro universal de salud gratuito



01/01/2018 - 18:37:18

Sacaba, (ABI).- El presidente Evo Morales aseguró el lunes que Bolivia contará con un seguro universal de salud, tras identificarse debilidades, gracias al conflicto médico generado por el rechazo al artículo 205 del Código Penal y la creación de una Autoridad de Fiscalización y Control en el Sistema de Salud.



En un acto en el que entregó un sistema de riego en Sacaba, Cochabamba, dijo que la salud gratuita para los bolivianos "es la meta" de su Gobierno, por lo que pidió a los médicos ser "responsables con la vida".



"La vida es sagrado y por Constitución Política del Estado Plurinacional ahora la salud es un derecho humano fundamental y ahora vamos a implementar con el apoyo de todo el pueblo boliviano este seguro universal de salud y estamos preparados", afirmó.



El jefe de Estado boliviano dijo que esta semana, junto a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), convocará a un "Encuentro Nacional por la Vida" con el propósito de proyectar la implementación del seguro universal de salud.



"Ahora si vamos a empezar con el seguro universal de salud para el pueblo boliviano. Lo que yo he aprendido", aseguró Morales.



Asimismo, destacó la mentalidad de la nueva generación de los galenos del país, organizados en una nueva confederación nacional, para garantizar la vida; sin embargo, no perdió la fe en que los médicos del actual Colegio Médico de Bolivia se sumen a esa iniciativa.



"Los nuevos médicos se han organizado en una confederación de médicos de Bolivia para el pueblo boliviano y vamos a trabajar con ellos, para implementar los nuevos hospitales de segundo tercer y cuarto nivel si los médicos no quieren trabajar", dijo.