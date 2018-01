Piden cierre de la empresa Quipus ante el reconocimiento de su fracaso



01/01/2018 - 09:39:30

Los Tiempos.- El diputado opositor Amilkar Barral reiteró ayer que la empresa estatal Quipus debe cerrarse para no seguir generándole pérdidas al Estado, después del reconocimiento, por parte del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, de su “ fracaso”.



El Ministro informó el viernes, en una rueda de prensa, que la empresa estatal dejará de ensamblar y producir celulares en 2018 debido a que no se puede hacer frente, en el mercado nacional, a la competencia de las tecnológicas asiáticas



“El tema de celulares es mucho más complejo. Para esta clase de industria en el mercado hay mucha competencia con la industria china o coreana que van renovando cada cierto año, es difícil competir”, admitió al anunciar que por esta razón se decidió no producir el siguiente año celulares y focalizarse en el ensamblaje de computadoras portátiles y de escritorio.



Rojas explicó que la principal dificultad que tiene la empresa es competir con la actualización periódica que realizan las firmas asiáticas a sus productos.



La empresa pública, que opera desde 2013, ofreció al mercado boliviano a finales del 2015 dos modelos de celulares de gama alta y media, bajo la premisa de ensamblar 35.000 por año que, sin embargo, no tuvieron la aceptación esperada.



Consultado sobre los celulares de Quipus que falta comercializar, Rojas señaló que a través de una alianza con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) se promociona la venta de los celulares, además existe acuerdos de financiamiento con los policías y militares para su adquisición en cuotas.



Barral lamentó, en declaraciones a la prensa, que toda la producción de ordenadores de la empresa se obligue a adquirir a los gobiernos municipales para su entrega a los estudiantes.