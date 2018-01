Analistas: Mejorar la justicia, la política exterior y el respeto a la democracia son los mayores desafíos de Evo en 2018



01/01/2018 - 09:34:33

Página Siete.- Mejorar la justicia, respetar la democracia, desacelerar la economía y mejorar las relaciones internacionales son algunos de los desafíos que este 2018 enfrentará Evo Morales junto con todo su gabinete. Analistas y expertos consultados por este medio exponen siete aspectos que este año que comienza serán parte ineludible de la agenda política, social y económica del país.



MEJORAR LA CALIDAD DE LA JUSTICIA



Para el analista Franklin Pareja, este año el Gobierno deberá trabajar en mejorar la calidad de la justicia y para ello deberá restituir la institucionalidad a todo el aparato judicial. “Debe haber una inversión importante de recursos económicos, una cualificación de todos los niveles y no sólo de magistrados”, explica. Es importante ‒añade‒ que se institucionalice por lo menos el 80% de los cargos del órgano judicial. “No vamos a hacer nada con 12 magistrados nuevos. La estructura misma del órgano judicial tiene que ser responsable. Cada miembro de esa estructura debe pasar por un proceso riguroso de selección. No sólo los magistrados, sino quienes ocupan los niveles intermedios, porque ahí es donde se genera la carga procesal y donde se trabaja en toda la ingeniería jurídica que requieren los fallos y sentencias”. Coincide con Pareja el periodista y abogado Andrés Gómez, quien explica que “uno de los fracasos del Gobierno fue la justicia” porque repitió la fórmula que mandó hacia el peor desastre a los tribunales. “Si esta vez no se supera, la sociedad puede organizar una rebelión o una cruzada contra la injusticia”.



RESPETO POR LA DEMOCRACIA



“El Gobierno tiene que recuperar su legitimidad. Con la decisión de haber aprobado de manera absolutamente ilegal, el tema de la reelección, ha perdido mucho frente a la población”, explica el analista Gonzalo Chávez, quien considera que el país está ahora mismo frente a un Gobierno no legítimo y que está dando grandes pasos hacia un gobierno autoritario. “Nuestras autoridades deberían repensar sus estrategias, pues cuando no se tiene respeto por la democracia se tienen repercusiones sobre lo que sucede en la economía y otras áreas”. En esa misma línea Gómez indicó que para tener larga vida democrática, Evo Morales y sus allegados “necesitan volver al camino de la institucionalidad; de otro modo su final puede ser trágico”.



RESTITUIR LA INSTITUCIONALIDAD Y LA PAZ



Para el analista Franklin Pareja, el país vive momentos de constante convulsión a raíz de los últimos acontecimientos precipitados por el clima electoral en el país a causa del fallo del TCP, que habilitó a Evo Morales para su repostulación. “Este año el Gobierno va a lidiar muchísimo con presiones sociales que han empezado con los médicos pero que pueden extenderse a otros sectores porque la política rentista necesita recursos para que los grupos afines del Gobierno lo sostengan”, explica. Asegura que cuando no hay recursos esos grupos piden más o piden mantener sus privilegios. “En esta coyuntura, se observa que el Gobierno no tiene recursos para hacerlo, entonces es bastante probable que muchos conflictos sociales presionen al Gobierno”.



Para el analista, esta restitución de la paz pasa por que Evo Morales y sus allegados comprendan que “ceder no es perder”. “Tenemos un gobierno que no quiere ceder nada. Los gobernantes tienen que aprender que ceder es ganar porque hay que lograr que todas las normas que se implementan en el país se traduzcan en el sentimiento de la población”.



En sentido de que la arquitectura jurídica en el país está siendo duramente cuestionada “porque desconoce la voluntad popular”. “Estamos frente a un Gobierno que tenía tanta legitimidad, pero que hoy se está distanciando de los verdaderos deseos de la población y acercarse nuevamente a ésta será uno de los desafíos”, asegura Pareja. Sobre la institucionalidad, el analista explicó que en 12 años la administración pública en Bolivia sigue siendo exactamente una reproducción del modelo antiguo, “que básicamente se constituye como una especie de fuentes de empleo para el partido y no verdaderas instituciones al servicio de su pueblo”.



INDUSTRIALIZACIÓN



“Han pasado 12 años y no se ha logrado industrializar nada. No tenemos ningún resultado evidente del Mutún, del Salar, del litio o de la planta de úrea que más tardó en su inauguración que en su paralización”, explica el analista económico Gonzalo Chávez, quien considera que esto pasa porque en Bolivia no se tiene desarrollada tecnología propia. “Tampoco hemos logrado tener socios estratégicos globales que nos permitan un aprovechamiento efectivo de nuestros recursos naturales”. Por ello el desafío pendiente del gobierno de Evo Morales será lograr la tan prometida industrialización y para ello “el circuito de producción debe dejar de ser lento e ineficiente, pero por sobre todo debe reducir los altos niveles de corrupción. También debe trabajar en formar personal calificado para así poder dar ese ansiado salto a la industrialización”.



DESACELERACIÓN ECONÓMICA



A decir de Chávez, la desaceleración económica en Bolivia comenzó el 2013. Esto ha comprobado sistemáticamente en un crecimiento económico más bajo desde entonces. El desafío será encontrar la manera de que el Gobierno pueda contrarrestar este freno en la economía. “Lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora es constituirse en fuente de inversión pública y gasto público. Pero cuanto más crece la inversión y el gasto público la economía ya no responde con la fuerza suficiente”.



Para Chávez, la salida para encarar este tema pasa por trabajar una racionalización de los gastos. El Gobierno anda gastando muchísimo dinero en propaganda, en proyectos que no tienen rentabilidad y es vital que pare en ese tipo de cosas. El Gobierno tiene que ser más racional en sus gastos y para desacelerar la economía tiene que impulsar más la inversión del sector privado porque ya se ha visto que la inversión pública no tiene la potencia suficiente y claramente eso muestra los límites de una economía estatista. Para que se rompan esos límites el Gobierno debe impulsar con más fuerza la inversión privada nacional y extranjera”.



REACTIVAR LA POLÍTICA EXTERIOR



“Para poder referirnos a los desafíos que el Gobierno deberá enfrentar el 2018, es imprescindible analizar el contexto de su actual política exterior en lo que se refiere a sus características y resultados que, en realidad, no han variado desde hace más de una década”, explica el analista Fernando Salazar.

Producto de ello, el país se aisló cada vez más de sus vecinos debido a su irregularidad, discontinuidad y, también, debidoal divorcio cada vez más evidente entre su discurso internacional y su actividad interna. “La política exterior desde un inicio continúa basada en razonamientos artificiales, es pretenciosa y estridente en el discurso que, a la vez, es confuso en su objetivos y extravagante en sus definiciones y principios. Su ejecución se caracteriza por el uso del artificio y se basa en el capricho. De ahí que permanentemente gira en sí misma formando circunloquios de características barrocas”, explica Salazar.

De ahí que el analista señale que “es esencial recomponer las relaciones con cada uno de nuestros vecinos”, encarar el problema marítimo más allá del discurso incongruente y fantasioso y definir la relación con los Estados Unidos de una manera coherente. “No tenemos buenas relaciones con ninguno de nuestros vecinos y, cuando hablo de buenas relaciones, me refiero a que no existe una política clara y conducente con ninguno de los cinco países. El problema del narcotráfico amenaza las relaciones con Brasil, con el Perú. Desde hace una década, no se pueden ratificar los tratados con Ilo. Con Argentina lo ideológico, evidentemente, hace mella en una relación fluida y, me pregunto, ¿tenemos relaciones con el Paraguay…?”, cuestiona.

Con Chile ‒agrega el experto‒, al margen de lo de La Haya, la relación se ha tornado pendenciera y muy perjudicial más que para Chile: para Bolivia. “Dicen que hay que prepararse para un periodo pos La Haya. En el mejor de los casos ‒si la Corte Internacional, nos da la razón‒ volveremos al escenario pre La Haya, es decir a la negociación, sólo que unos años después y con heridas que dejarán cicatrices”.

En ese sentido, los desafíos son grandes y serios y el escenario es complejo. “Dado el examen histórico de la última década de nuestra política exterior, es muy difícil ser optimista en el accionar y los resultados para el nuevo año que comienza”.



SUBIR LAS RESERVAS INTERNACIONALES



Otro desafío en el plano económico tiene que ver con la subida de reservas internacionales. Chávez explica que para que eso suceda es vital “parar la sangría” que se ha producido en estos activos. “En 2014 las reservas estaban por encima de los 14.000 millones de dólares y ahora están bordeando los 10.000 millones de dólares. El Gobierno ha hecho artificios contables para que no baje, pero eso tiene un límite. Estas reservas internacionales señalan las expectativas de la gente y especialmente las expectativas sobre el tipo de cambio. Si el Gobierno quiere mantener el tipo de cambio fijo como lo ha hecho en los últimos siete años tiene que hacer un manejo muy cuidadoso de las reservas”.