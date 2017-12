Morales vaticina fallo de la CIJ favorable a demanda marítima de Bolivia



31/12/2017 - 18:15:01

Chuquichambi, (ABI).- El presidente boliviano Evo Morales vaticinó el domingo un fallo favorable por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a la demanda marítima marítima de Bolivia a Chile.



"Estamos cerca al mar y en cualquier momento saldrá una resolución de La Haya, ganamos y una fiesta nacional, total, porque estamos por la razón", dijo el jefe de Estado boliviano al recordar que un día como hoy, en 1999, Estados Unidos devolvió el Canal de Panamá a los panameños, tras casi un siglo de posesión y usufructo estadounidenses.



Las declaraciones de Morales se registraron en Chuquichambi, departamento de Oruro (sudoeste), a horas del amanecer de 2018, año en que la CIJ escuchará los alegatos orales de los abogados de Bolivia y Chile y, también, pronunciará su fallo, de acuerdo con las previsiones procesales.



Bolivia pide que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la perspectiva de recuperar la calidad marítima que tuvo entre 1825, cuando se declaró independiente de España, y 1879, cuando fuerzas chilenas invadieron su entonces puerto de Antofagasta.



Basado en la jurisprudencia panameño-estadounidense, Morales parece esperar con entusiasmo el tramo final del juicio planteado a Chile en La Haya en 2013.



Bolivia demanda un corredor soberano desde su territorio soberano y un litoral de unos 20 km lineales en el Océano Pacífico.



El mandatario boliviano que entregó un polideportivo y una sede de reuniones para las comunidades del lugar, explicó en Chuquichambi que en 1903, por medio de un tratado entre EEUU y Panamá, se entregó el canal, que vincula, por vía de obras civiles de alta ingeniería, los océanos Pacífico y Atlántico, de por vida a estadounidenses.



Sin embargo, "gracias a la lucha unida del pueblo panameño y el apoyo del mundo, un 31 de diciembre en 1999 EEUU se vio obligado devolver el Canal de Panamá", sostuvo durante el acto público en Chuquichambi.



"Eso que significa, hermanos y hermanas, que los tratados no son eternos", dijo en alusión al tratado de 1904 por el que Chile adicionó a su soberanía 120.000 km2 de territorios de desembocadura en el mar y un litoral boliviano de 400 km lineales.



Bolivia quedó mediterránea desde entonces y Chile ha desbaratado, con el argumento de derecho internacional de la intangilidad de los tratados, todos los intentos de La Paz por obtener, por la vía pacífica, una salida propia al mar.



El Presidente de Bolivia dejó establecido que en esa época no hubo guerra del Pacifico sino una invasión injusta de Chile.



A su juicio, con los antecedentes de Panamá, "se puede reparar el daño de aquellos tiempos históricos".



Dijo estar sorprendido por el tratado de 1903 y el procedimiento de derecho internacional que se adoptó para devolver el Canal a Panamá, con la misma razón, "así como Bolivia está con la verdad para el retorno al Océano Pacifico".



"Los pueblos del mundo nos escuchan, cerca de 50 presidentes y ex presidentes apoyan para que nosotros volvamos al mar con soberanía porque estamos con la verdad", enfatizó.



Mencionó los apoyos de 2 secretarios generales de Naciones Unidas a la causa marítima boliviana además de los formulados por autoridades mundiales y organismos internacionales.



Destacó la visita de Papa Francisco a Bolivia, en 2015, cuando dijo que "mediante el dialogo se debe resolver para que Bolivia vuelva al Océano Pacifico con soberanía".