Retraso en la certificación de reservas de gas es perjudicial, según expertos



31/12/2017 - 08:31:20

El Deber.- El retraso en la certificación de reservas de gas es perjudicial para el sector de hidrocarburos nacional, según expertos. Cabe recordar que el miércoles de esta semana, el vicepresidente Álvaro García Linera reveló que se ‘cayeron’ dos convocatorias internacionales por razones administrativas y jurídicas.



Carlos Miranda, ex superintendente de hidrocarburos, tiene la impresión que el Gobierno está deliberadamente postergando la realización de la certificación, porque tiene le esperanza de poder contar con algún nuevo campo que pueda ser incluido en el recuento.

“El dato actual de las reservas es preocupante. Es el anuncio de la antesala a la prácticamente la inexistencia del sector de hidrocarburos en el futuro. Los contratos con Brasil y Argentina acabarán pronto. Si no hay descubrimientos importantes en los dos próximos años, el sector languidecerá”, sostuvo Miranda.



Por su parte, el consultor energético Mauricio Medinaceli, indicó que no se está cumpliendo con la ley de desarrollo sostenible del sector hidrocarburos (aprobada por el presidente Morales en 2007), que establece que YPFB debe certificar las reservas de gas hasta el 31 de marzo de cada año. “La pregunta más importante es ¿por qué no se cumple con la ley?”, señaló.



A decir de Medinaceli, desde el punto de vista comercial, mientras más se dilate la certificación de nuevas reservas, más incertidumbre se crea acerca de la capacidad de Bolivia para renegociar contratos de exportación de gas con Brasil y Argentina.



Para el exministro de Hidrocarburos Alvaro Ríos, YPFB y el Gobierno necesitan saber cuanto gas se tiene para garantizar el mercado interno y los externos .



El dato más reciente

La última certificación de las reservas de gas, que se realizó en 2013, reportó 9,9 trillones de pies cúbicos (TCFs por sus siglas en inglés) acumulados.



Los expertos estiman que de esa cantidad se gastó alrededor 3,0 TCFs, con lo que solo quedarían cerca de 7 TCFs.



Petición formal



Acción legal

Este año, el senador Oscar Ortiz (UD) presentó una acción de cumplimiento en contra de YPFB, para que se ordene a la estatal petrolera dar a conocer públicamente la certificación del nivel efectivo de las reservas hidrocarburíferas con las que cuenta el país, en cumplimiento de la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos.



Rechazo

La jueza Sandra Cordón rechazó la acción de cumplimiento presentada por Ortiz.