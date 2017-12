¿Renunció Meghan Markle a ser chica Bond por convertirse en duquesa?



30/12/2017 - 17:12:33

El Espectador.- La confirmación a finales de año de que el príncipe Enrique mantenía una relación sentimental con Meghan Markle consiguió que, de la noche a la mañana, ella pasara de ser una desconocida para todos aquellos que no fueran fans de la serie Suits a convertirse en una de las mujeres más perseguidas del mundo. Tras el anuncio de su compromiso con el nieto de Isabel II, la carrera interpretativa de la guapa morena quedó definitivamente atrás, dejando en el aire la incógnita de si algún día habría logrado alcanzar la misma fama como actriz que como miembro de la familia real británica.





Eso no ha impedido, sin embargo, que los medios británicos siguieran indagando acerca del pasado laboral de la futura esposa de Enrique, estudiando al detalle sus escenas de cama durante las siete temporadas en que dio vida a la abogada Rachel Zane o su pasado como azafata de concursos televisivos, y especulando acerca de los proyectos a los que tuvo que renunciar para apostar por su historia de amor. En esa misma línea, ahora una nueva información apunta a que, antes de que un príncipe se cruzara en su camino, Meghan contaba con bastantes posibilidades de convertirse en la nueva chica Bond junto a Daniel Craig en la próxima entrega de James Bond.



"Meghan encaja en el perfil de chica Bond a la perfección: es glamurosa, sexy y muy buena actriz. En los últimos tiempos, el papel ha ido a parar a estrellas consideradas en alza, y Meghan era vista como tal antes de que su noviazgo con Enrique saliera a la luz. Las instrucciones eran encontrar a una joven promesa, en concreto alguien de Estados Unidos o Canadá", asegura una fuente al periódico The Sun. "El año pasado, los productores habían reducido una lista de 25 chicas a otras cuatro actrices y ella, pero en cuanto su relación con Enrique salió a la luz, dieron por hecho que ella estaba fuera de la competición, así que pasó a ser rápidamente una selección de solo cuatro".

A la hora de dar credibilidad a este rumor hay que tener en cuenta el historial cinematográfico de Meghan, que únicamente contó con papeles secundarios en filmes televisivos y en películas como Recuérdame y Cómo acabar con tu jefe antes de hacerse con uno de los roles protagonistas en "Anti-Social", una cinta dirigida por Reg Traviss, quien fue novio de Amy Winehouse, que en el momento de su estreno en 2015 tuvo una muy discreta aceptación en taquilla tras ser vapuleada por la crítica. Si bien es cierto que algunas de las últimas actrices elegidas por los productores de la franquicia 007 para compartir pantalla con el espía británico no eran demasiado conocidas para el gran público -como era el caso de Olga Kurylenko, Stephanie Sigman e incluso Léa Seydoux o Eva Green- lo cierto es que todas contaban con un respetable currículum en sus respectivos países de origen o en el cine independiente, por lo que la posibilidad de que la señorita Markle fuese seleccionada para recoger su testigo parece, como poco, improbable.