El SIN entrega en Cochabamba inmueble rematado por deuda tributaria de Bs734.731



30/12/2017 - 16:53:24

Cochabamba, (ABI).- El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que se entregó un bien inmueble a la adjudicataria del remate, propiedad ubicada en Cochabamba, incautada por una deuda tributaria de 734.731 bolivianos correspondiente a las gestiones 2005-2006.



El presidente del SIN, Mario Cazón, explicó que "con el remate del bien inmueble y la entrega del mismo a la adjudicataria finalizó un proceso legal de más de 10 años, que permitió al Estado, mediante Impuestos Nacionales, el cobro de una elevada deuda tributaria".



Recordó que el Gobierno invierte los ingresos tributarios en áreas como la salud (hospitales, equipamiento médico, etc.), la educación (escuelas, ítems para maestros, etc.), infraestructura vial (puentes, caminos) y otras obras que beneficiarán a todos los bolivianos.



El viernes se ejecutó el desapoderamiento (o entrega del bien inmueble a la persona que ganó el remate) en aplicación del Código Tributario Boliviana (CTB) y del Código Procesal Civil.



El bien inmueble se encuentra ubicado en la calle Sucre Nº 781 esquina 16 de Julio, en la ciudad de Cochabamba.



Esta propiedad perteneció al contribuyente G.J.S.S., con Número de Identificación Tributaria (NIT) 998138013, quien tenía pendiente con el SIN una deuda tributaria total de 734.731 bolivianos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de las gestiones 2005 y 2006.