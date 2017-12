Exfiscal de Venezuela insta a recuperar Venezuela en 2018



30/12/2017 - 11:26:51

Voa.- La destituida fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, dijo en su cuenta de Twitter este viernes que llegó la hora de que los ciudadanos se organicen para "recuperar el país" sudamericano.



"Este mensaje es de esperanza y aliento. Pueblo de Venezuela, levantemos la cara y asumamos nuestro compromiso y histórico y la calidad de vida que merecemos. Nuestra fortaleza está en organizarnos en todos los niveles", expresó la ex funcionaria.



Ortega tildó de "irresponsables" al Gobierno de Maduro y dijo a los venezolanos que "no hay opción (...) Nos debatimos entre ser unos despatriados o en recuperar nuestra Venezuela".



"La presión interna y externa, derrotará la tiranía" precisó Ortega animando a los venezolanos a unirse para "derrotar la tiranía".



Venezuela atraviesa por la peor crisis económica, política y social de su historia.



El miércoles, el presidente Nicolás Maduro, le echó la culpa a Portugal de la falta de pernil, plato tradicional del fin de año en Venezuela.



Pero, la empresa productora de alimentos portuguesa, Raporal, aseguró que Venezuela no había recibido los cargamentos de perniles que había solicitado por falta de pago.



De acuerdo con un comunicado que la empresa envió a Diário de Noticias, un periódico de Portugal, Venezuela aún debe a la empresa alrededor de 40.000.000 millones de euros por solicitudes anteriores.



El Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, indicó también que Portugal no tiene responsabilidad alguna con la falta de perniles en Venezuela.



"El gobierno portugués no tiene, sin duda, este poder para sabotear el envío del pernil", indicó el diplomático en entrevista ofrecida al medio luso TSF.



La ONG Observatorio Venezolano de la Violencia reportó el jueves que en promedio 15 personas murieron por mes en 2017 a manos de uniformados, en el país sudamericano.



El pasado 27 de diciembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela reportó que el último año fue el peor para la libertad de expresión al registrarse 498 agresiones contra medios de comunicación y 66 detenciones de reporteros o periodistas.