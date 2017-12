WhatsApp o Instagram: ¿Qué compra benefició más a Facebook?



El comercio.pe.- Facebook ha sorprendido a través de los años con la adquisición de dos de las más poderosas apps de redes sociales de los últimos tiempos: WhatsApp e Instagram. El CEO de la firma ubicada Silicon Valley Mark Zuckerberg, dejó en claro que pretende convertir su compañía en la más importante de todas, y para ello suma a los rivales a su equipo para volverse más fuerte.



En el año 2012, Facebook invirtió la suma de mil millones de dólares para tener los derechos de Instagram, la red social de fotos y videos, preferida por los jóvenes. Dos años más tarde, en 2014, la firma compró WhatsApp, el servicio de mensajería más popular y principal competidor de Facebook Messenger.

Ambas compras fueron beneficiosas para Facebook porque le permitió tener un mayor dominio del mercado, pero de todas formas hubo una adquisición que fue más valiosa que la otra.



El analista de negocios Jeremy Arnold de Quora, explicó los puntos del por qué la compra de una red social fue más beneficiosa que la otra por su costo-beneficio.





La compra de Instagram fue una ganga

Facebook adquirió Instagram por mil millones de dólares cifra nada comparada con los 22 mil millones de dólares que tuvo que pagar para comparar WhatsApp. Desde 2012, el número de usuarios activos en Instagram ha pasado de 30 millones a más de 500 millones. Además aporta ingresos de mil millones de dólares cada cuatrimestre.



WhatsApp aún no se monetiza

Sin embargo, desde 2014 los usuarios activos mensuales se han duplicado alcanzando 1,3 mil millones. Estos usuarios proceden de países emergentes que pueden requerir servicios adicionales de Facebook.



Ingresos de competidores



Los competidores de WhatsApp: Line y WeChat recaudan entre 7 y 9 dólares por usuario. Calculando por el número de usuarios de WhatsApp se podría conseguir entre 9 mil millones y 12 mil millones de dólares al año.



Sin embargo, parte de los ingresos de Line y WeChat provienen de los anuncios, los cuales no están presentes en WhatsApp. No obstante, WhatsApp explotaría en una línea de negocio, las transacciones.



Poder de las transacciones

WeChat tiene valor en China por ser la aplicación de pagos más eficiente. Los usuarios pueden pagar sus productos online e incluso pagar el alquiler desde la app. WeChat Pay. En tanto, Line también sigue esta línea de negocio, pero de manera más gradual.



WhatsApp obtendría un gran poder como app de transacciones, especialmente en países como la India, uno de los países con mayor población en el mundo. Si se convierte en la app de pago en un país de 1.3 mil millones de habitantes, podría ser la más grande adquisición de Facebook.