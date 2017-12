Más frío que en el Polo Norte: 3 récords que rompieron las extremas temperaturas que golpean Estados Unidos



30/12/2017 - 09:57:52

BBC.- Un ola de frío polar continuará dejando congelados a los habitantes de Canadá y el norte de Estados Unidos hasta inicios de 2018, según advierten los meteorólogos.



En la ciudad de International Falls, Minnesota (frontera con Canadá), autoproclamada la "congeladora" de EE.UU., la temperatura bajó a -38,3 ºC esta semana, con lo que rompió un récord de -35 ºC que había registrado en 1924.



La gigantesca tormenta de nieve que clausuró a Nueva York



El segundo récord se registró en el noreste de EE.UU., en Mount Washington, Nueva Hampshire, hogar del "peor clima del mundo", que alcanzó una temperaturade -36,6ºC.Anteriormente, la más baja había sido de -35 ºC en 1933.



En este lugar, se vio a un grupo de científicos lanzar agua hirviendo al aire libre para ver cómo se convertía en nieve.

Image caption Un hombre produciendo nieve con agua hirviendo.



Algunas partes de Canadá han registrado temperaturas más bajas que el Polo Norte, dicen las autoridades.



La mayor cantidad de frío en este país se registró en Rabbit Kettle, en los Territorios del Noroeste, donde los termómetros cayeron a -43 ºC, según Radio Canadá.



En el Polo Norte, la temperatura fue de -17 ºC el viernes, según el servicio meteorológico de Noruega.



En Erie, Pensilvania, en el norte de EE.UU., la Guardia Nacional fue desplegada para ayudar a limpiar la "increíble cantidad" de nieve, que superó los 1,5 metros desde Navidad.



De hecho, en solo dos días, esta ciudad acumuló 147 centímetros de nieve, por lo que rompió el record anterior de la máxima cantidad de nieve recibida.



La marca pertenecía a Morgantown, también en Pensilvania, que en 1958 recibió 111 centímetros de nieve en solo dos días.

Image caption Unos bomberos tuvieron que usar una excavadora para rescatar a una mujer atrapada en su casa, en Lorraine, Nueva York.



Partes del norte de Nueva York también recibieron casi 1,5 metros de nieve en dos días.



Bomberos de la ciudad de Lorraine, en este estado, informaron que tuvieron que cavar en la nieve para rescatar a una mujer atrapada en su casa.



Dos ciudades en Nueva Jersey han cancelado sus "baños de agua helada", una costumbre por la que cientos de personas se meten al océano Atlántico el día de Año Nuevo.



Las autoridades de Ventnor y Ocean City suspendieron estos eventos ante la preocupación por la seguridad de los ciudadanos.





En Chicago, en el norte de EE.UU., un hombre de 62 años murió de frío en su auto, según informó CBS.



Las autoridades dicen que se esperan más nevadas esta semana. Alrededor de los Grandes Lagos (frontera este de EE.UU. y Canadá) también.



Advertencias



Estas temperaturas tan bajas se deben a la presencia de fuertes vientos del Ártico, que bajan hacia el sur y se disponen a regalar una fría fiesta de Año Nuevo.



Se espera que estas corrientes sigan soplando durante el fin de semana y que generen una sensación térmica por debajo de -17 ºC en los estados de Maine, Vermont, Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, así como en las ciudades de Nueva York y Filadelfia.



El joven estadounidense obsesionado con la nieve que tomó las primeras fotografías microscópicas de los copos



Las autoridades piden a las personas que tomen medidas para prevenir la congelación e hipotermia, como armarse de capas de ropa abrigadora.



Advierten de que cualquier piel expuesta puede congelarse en menos de 30 minutos.





El presidente de EE.UU., Donald Trump, usó la ola de frío para reiterar sus puntos de vista sobre el cambio climático.



En Twitter, sugirió que al este de EE.UU. le vendría bien un poco de: "Ese viejo calentamiento global contra el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar billones de dólares para protegerse".

Omitir publicación de Twitter número de @realDonaldTrump



In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!





Final de la publicación de Twitter número de @realDonaldTrump



Anteriormente, Trump consideró que el calentamiento global es una "farsa" y en junio anunció que EE.UU. se retiraría del Acuerdo de París para combatir el problema.