El padre Pérez se despide de Fides



30/12/2017 - 09:07:42

El Día.- El padre Eduardo Pérez se despidió ayer de Fides a través del programa "El Café de la Mañana" y aseguró que en toda su trayectoria siempre ha sido polémico.



"Saben, yo creo que la polémica forma parte del estilo del Pérez, siempre he sido polémico, en la Iglesia siempre he sido polémico, en la Compañía de Jesús sigo siendo polémico, porque yo soy muy crítico, soy muy exigente, y sobre todo conmigo mismo", afirmó.



En esa línea, Pérez contó que informó al presidente Evo Morales sobre su salida de Fides y la primera autoridad del país le aseguró que este medio de comunicación iba a desaparecer sin su presencia en la dirección.



"Me dijo: si te vas tú, Fides va a desaparecer; yo le dije al Evo: sabes Evo preocúpate de tu dizque Gobierno del cambio, porque yo me voy a preocupar de Fides", detalló.