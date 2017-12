UMSS anula traspasos irregulares y 800 estudiantes están en riesgo



30/12/2017 - 09:04:54

El Deber.- La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) emitió ayer la resolución rectoral 1090/17 que deja sin efecto los traspasos de carrera que se hicieron sin cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento 955/83, entre ellos que el estudiante haya vencido dos semestres o un año en la carrera de origen.



El rector de la UMSS, Juan Ríos, manifestó que se evidenciaron unos 30 casos de la facultad de Desarrollo Rural y Territorial que incumplieron los requisitos. Por otro lado, el consejero universitario Mario López informó que la auditoría detectó 800 traspasos irregulares.



El Rector de la UMSS dijo que se determinó sacar la resolución rectoral por la documentación encontrada que muestra que estudiantes pagaban hasta 500 dólares para acceder al cambio de carrera y facultad.



“En el reglamento de traspasos de la UMSS está estipulado cuáles son los requisitos, no podemos dar un perdonazo a los estudiantes que incumplieron normas”, dijo.



El consejero Mario López señaló que los verdaderos culpables de estas irregularidades son las autoridades. “Las mismas autoridades, a la hora de hacer los traspasos, nunca mencionaron dicho reglamento, los estudiantes hicieron los traspasos de manera legal, hasta los decanos desconocieron esta resolución, porque nunca frenaron estos traspasos”, señaló.



Con la aplicación de la resolución, al menos 800 estudiantes tienen que volver a su carrera de origen. La Unidad de Registros e Inscripciones de la UMSS fue intervenida en octubre y hay 12 funcionarios procesados, entre ellos el jefe de esa unidad, Modesto Rivera, por abuso de confianza, falsedad material y otros delitos.







LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN OCTUBRE



En octubre, el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, denunció siete casos de traspasos irregulares que se realizaron en abril de 2016.



Por esta razón, 12 funcionarios fueron movidos de sus cargos con fines investigativos. A raíz de esta denuncia, se encontraron varias irregularidades como actos de corrupción, suplantación de firmas e incumplimiento en el pago de obligaciones.



Durante la auditoría se encontraron documentos originales de seis estudiantes de la carrera de Técnico Superior en Agronomía que se cambiaron a diferentes carreras sin cumplir los requisitos establecidos por norma y un caso de una estudiante que suplantó firmas de algunas autoridades.







UNIVERSITARIOS SE DECLARAN EN EMERGENCIA POR CURSOS DE VERANO



Estudiantes de la facultades de Derecho, Economía y Humanidades se encuentran en estado de emergencia debido a que en algunas carreras no se habilitaron los cursos de verano (de avance o recuperación).



El secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Elías Vidal, dijo que las autoridades están incumpliendo con el reglamento de los cursos extraordinarios. “Estamos enviando las notas correspondientes a las autoridades para que se dé solución a este tema y que no se llegue a un conflicto”, dijo.



Déficit económico



El rector de la UMSS, Juan Ríos, dijo que, debido a las medidas adoptadas, se superó el déficit económico de 39 millones de 2016. “Antes existía una sobrepoblación en el comedor universitario; desde el segundo semestre de esta gestión se ha logrado regularizar este aspecto”, dijo Ríos.