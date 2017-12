Críticas, cuestionan al Vice



30/12/2017 - 08:51:16

El Día.- Los diputados de UN y MDS cuestionaron hace unos días al vicepresidente Álvaro García Linera por asumir una actitud conveniente a favor de las acciones del MAS, al momento de usar las Convenciones y las Cortes Internacionales para el respeto de los derechos humanos.



El pedido. El diputado Wilson Santamaría (UN) y Gonzalo Barrientos (MDS) exigieron que el segundo hombre del Estado muestra más "coherencia" al momento de referirse al uso de los Tratados y Convenciones Internacionales. "Me parece una declaración antojadiza, sabe él que todos los Tratados Internacionales generan efecto vinculante y de cumplimiento para los Estados. ¿Y porque a él no le dé la gana no se va a aplicar (el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?", cuestionó el diputado.



La posición. Se refirió al tema después que el Vicepresidente dijera que el Estado no recurriría a ninguna instancia internacional para que establezca si el TCP hizo una interpretación correcta del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. "Pero si es en base a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que el TCP decidió fallar (por la reelección indefinida). Entonces, que sea esa institución que definió esas reglas sobre si la interpretación fue correcta o no", sostuvo Santamaría. Observó la posición conveniente que tiene la autoridad, porque reconocen los instrumentos internacionales cuando al MAS le interesa, por ejemplo apelar al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, por el cual el TCP avaló la reelección indefinida. Pero no sucede lo mismo cuando la oposición plantea que sea el Estado el que acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dilucidar si el TCP hizo aplicación correcta de estos preceptos.



Antecedentes. "Lo que usted me está hablando es la puerta de entrada para el "cipaismo", para pensar que los de afuera deben decidir sobre nuestro destino, Bolivia es soberana eso hemos defendido, ¿dónde acaba la consulta de nuestro Estado?, en el propio Estado, ¿quién está por encima de nuestro Estado?, nosotros. Nadie más", respondió García Linera en la víspera.