Militantes declaran personas no gratas a Cabrera y Salvatierra

30/12/2017 - 08:48:19

El Día.- Un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) declaró persona no grata al presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz Henry Cabrera y a la senadora Adriana Salvatierra, ambos del partido oficialista por supuestas intenciones divisionistas.



El ejecutivo de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales, Fortunato Catari, denunció que ambos legisladores ingresaron a las oficinas de esta organización vulnerando las normas y derechos de los dirigentes que están al mando de dichas oficinas.



"Ha habido una conspiración y de forma avasalladora ingresaron a las oficinas para posesionar a otras personas que no han sido electas conforme lo establece nuestros estatutos. Estas personas quieren formar un directorio paralelo", manifestó Catari.



Anunció que emitirán un pronunciamiento de desconocimiento contra ambos legisladores del MAS.



En horas de la mañana, ayer también otro grupo de militantes masistas protestaron contra Salvatierra y Cabrera por los mismos hechos. Lucio Vedia estuvo al frente de las denuncias públicas.



"Se va a hacer conocer esta situación a la dirigencia nacional", precisó el dirigente Vedia.