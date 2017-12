Productores garantizan 8 mil toneladas de carne de cerdo



30/12/2017 - 08:44:34

Página siete.- Por las fiestas de fin de año, los porcicultores tienen garantizadas 8.000 toneladas de carne de cerdo para abastecer la demanda interna. El kilo del producto se vende en 25 bolivianos, siete pesos más de lo que costaba hace un mes.





“Esta es la época más alta, estamos hablando que entre diciembre y enero vamos a faenar de 90.000 a 100 mil cerdos, que en volumen representan unas 8.000 toneladas de carne”, dijo Pablo Izaguirre, gerente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor).





En un recorrido que Página Siete hizo por inmediaciones de la plaza Garita de Lima, el principal centro de abasto de carne porcina de La Paz, se evidenció que cada kilo de este producto se vende entre 23 y 25 bolivianos.





“Hasta noviembre se encontraba el kilo hasta en 18 bolivianos. A partir de diciembre subió el precio, primero a 22 y ahora está a 25”, explicó doña Eliana, quien ayer compraba dos kilos de carne de cerdo para preparar su cena de Año Nuevo.





Con base en los datos de Adepor se conoce que los porcicultores de Santa Cruz producen el 80% de las 8.000 toneladas que se ofertarán este fin de año.





De esa cantidad, el 27% se destina a los mercados de La Paz y 10% a los de Cochabamba (10%). La carne reservada para el abastecimiento de los centros del resto del país llega a 8%.





En lo que respecta a la comercialización en la sede del Gobierno, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) informó que sólo cinco empresas están autorizadas para vender carne de cerdo en el departamento de La Paz.





“El matadero Gamea Los Andes, Frigorífico Aurora del Sur, Frigorífico Campo Grande, Rosilda y el GAMLP Achachicala son los únicos autorizados para vender carne de chancho en las ciudades de La Paz y El Alto”, remarcó Juan Quispe Alí, coordinador departamental de Inocuidad Alimentaria del SENASAG.





De los cinco mataderos autorizados, cuatro corresponden a la ciudad de El Alto y sólo el de Achachicala se encuentra en la jurisdicción de la urbe paceña.





“Antes de realizar la compra, las personas deben revisar que el cerdo cuente con dos sellos, el primero corresponde al Senasag y lleva inscrita la numeración de autorización del matadero, y el segundo es el sello del mismo matadero autorizado para la venta”, apuntó Dunia Carvalho, técnico en Inocuidad Alimentaria de la institución.





Los números de autorización que el Servicio de Inocuidad Alimentaria emitió a los mataderos constan de 12 dígitos. Los consumidores pueden consultar en el portal senasag.gob.bo si éstos están certificados.





Esa dependencia del Ministerio de Desarrollo realizó hasta la fecha 133 inspecciones.



La producción



Asociación Adepor cuenta con 115 granjas de crianza de cerdos afiliadas a la institución. “La asociación verifica que las granjas cumplan con las normas sanitarias y los estándares de calidad para producir carne” indicó Pablo Izaguirre, gerente de la institución.

Incremento Según datos de la asociación porcicultora, la producción de cerdos en esta época del año se incrementa entre 20 y 25%. La demanda más alta se extiende desde diciembre hasta enero.

Consumo El consumo per cápita nacional de carne de cerdo es de 7,5 kilos, según datos de Adepor. Santa Cruz es la región donde más se demanda este producto, en ese departamento el consumo per cápita es de 9,5 kilos.



Falta de plan de erradicación de la peste impide la exportación



La falta de implementación del Programa de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC) ocasiona que los productores de carne de cerdo no puedan exportar los excedentes de producción.





“En marzo del año pasado el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Senasag) presentó el programa de erradicación del PPC. Sostuvimos durante todo este año reuniones con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Senasag, para implementar este plan, pero no hubo avances significativos”, indicó Pablo Izaguirre, gerente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor).





Sin la certificación que acredite que la peste porcina clásica fue erradicada de las granjas de todo el país, los productos cárnicos no pueden ser admitidos en mercados del exterior.





Este año, el sector porcicultor tuvo un excedente de 4.500 toneladas que podrían haber sido comercializadas fuera del país.





“El excedente ocasiona que haya sobreoferta en el mercado interno, lo que hace que el precio de venta sea inferior y se reduzca la brecha respecto al costo de producción, lo que resulta perjudicial para el sector”, manifestó Izaguirre.





El gerente de Adepor sostuvo que ni siquiera se tiene planeado buscar otros mercados porque desde la aplicación del programa de erradicación hasta la certificación de la eliminación de la peste como mínimo pasarán tres años sino son cinco.





“De todos modos, incluso con la posibilidad de vender a otros mercados, de exportar nuestra producción, tendríamos que orientarnos a mercados pequeños, no se podría pensar en China y otros de esa dimensión”, afirmó el representante.