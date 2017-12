Amnistía de Mi Plano se amplía hasta junio de 2018



30/12/2017 - 07:50:03

Opinión.- El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó la Ley 0255/2017 por la que se amplía el plazo para que la población regularice sus lotes y edificaciones hasta el 5 junio de 2018.



El plazo previsto en la anterior norma 204/2017 “Mi Plano” fenecía el próximo 8 de enero.



El concejal Édgar Gainza explicó que hasta ayer aproximadamente el 50 por ciento de los trámites previstos ingresaron a la Alcaldía.



Pidió a la población que acuda a iniciar sus trámites cuanto antes y no a última hora como ha ido sucediendo. Dijo que se pedirá al Ejecutivo municipal que socialice la ampliación del plazo para que los ciudadanos se beneficien de la disposición de manera ordenada y con el tiempo suficiente. La Ley 255/2017 fue aprobada anoche, en la última sesión del Concejo de este año.







TASAS MUNICIPALES



Otra de las leyes aprobadas hace referencia a la actualización de tasas municipales enmarcadas en la Ley nacional 2434. El presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería, explicó que previa a la aplicación de la normativa, se debe realizar un análisis técnico legal, administrativo financiero y socioeconómico, antes de su aplicación.



El Concejo no estableció un plazo límite para el estudio socioeconómico de las empresa municipales.



Aclaró que el ente deliberante no determinó ningún alza de tasas municipales.



Por su parte, Gainza indicó que, actualmente, todos los servicios básicos tienen la actualización periódica de sus tarifas según la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), pero, en el caso de la Empresa Municipal de Aseo (EMSA), no se ha realizado la indexación “por negligencia de las anteriores gestiones”.



Entre tanto, la concejala Celima Torrico informó que la bancada del Moviento Al Socialismo (MAS) se abstuvo de votar porque el contenido de la normativa no fue socializado con las organizaciones sociales y posiblemente exista "un nuevo tarifazo" en la tasa de aseo de EMSA.



“Con esta ley marco el ejecutivo va incrementar cualquier rato la tasa de aseo , eso es lo que nos preocupa porque toca a los bolsillos de la población”, manifestó.



Otra de las leyes aprobadas hace referencia a la distribución de agua en zonas de mayor necesidad.



Por último, los concejales aprobaron la Resolución Municipal 7677/2017, que establece receso en el Concejo Municipal del 2 al 11 de enero de 2018.