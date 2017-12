Nueva organización médica invita a todos los galenos y especialistas a unirse a esa entidad



29/12/2017 - 20:00:34

La Paz, (ABI).- Los médicos de base de todos los departamentos del país determinaron el viernes crear la Confederación Médica Nacional e invitaron a los galenos y especialistas del país a unirse a esta entidad que tiene el fin de brindar atención a la población.



"Invitamos a todos los especialistas, a todos los médicos a nivel nacional a que se sumen a esta gran organización", dijo en conferencia de prensa el dirigente, Marcos Auza.



Explicó que ese sector se "auto convocó de emergencia" a solicitud y por el clamor del pueblo boliviano que está sufriendo las consecuencias del paro médico de más de 35 días en los que se suspendieron 8.000 cirugías y 38.000 consultas por día.



"No vamos a permitir más que se estén vulnerando los derechos, principalmente el derecho universal a la salud", subrayó.



El galeno precisó que la nueva Confederación Médica estará conformada por médicos egresados de universidades bolivianas, estatales y privadas y también por graduados en el extranjero como Argentina, Cuba y México.



Aseguró que ya se registraron 200 especialistas, tanto clínicos como quirúrgicos.



Tras leer la resolución final de ese encuentro nacional que se realizó en el campo ferial "Chuquiago Marka" de La Paz, afirmó que los médicos de base no se sienten representados por el Colegio Médico de Bolivia, porque nunca fueron tomados en cuenta.



"Al contrario este grupo grande de los médicos que conforman esta nueva organización han sido echados a patadas, a empujonazos de las reuniones del Colegio Médico, nosotros porqué tenemos que humillarnos y seguir esa línea, no lo vamos a hacer, somos profesionales y como bolivianos tenemos derecho también a organizarnos", acotó.